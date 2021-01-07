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Konya Büyükşehir’den 2020’de çiftçilere 7 milyon lira destek

KONYA HABERLERİ  | 07.01.2021 17:18 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarım şehri Konya’da üretime desteğini 2020 yılında da sürdürdü.

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarım şehri Konya’da üretime desteğini 2020 yılında da sürdürdü. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2020 yılında Konya genelindeki çiftçilere 7 milyon lira tutarında fide, fidan, tohum ve tarımsal ekipman desteğinde bulunduklarını ifade etti.
Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında Konya genelindeki on binlerce çiftçiye katkı sağlamaya devam etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve tarımsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla diğer yatırımların yanında tarıma ve tarım projelerine destek olmaya 2020 yılında da aralıksız devam ettiklerini söyledi. Tarımsal kalkınmayı yerel kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüklerinin altını çizen Başkan Altay, “Çiftimizin kalkınması amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2020 yılı desteklemelerimiz kapsamında Konya genelindeki çiftçilerimize 7 milyon lira değerinde fide, fidan, tohum ve tarımsal ekipman desteği sağladık. Bunların arasında 2 milyon 750 bin adet çilek fidesi, yaklaşık 80 bin adet meyve fidanı, 100 bin kilonun üzerinde macar fiği tohumu, bin 100 kilo yerli ve milli susam tohumu ve çeşitli tarımsal makine ve ekipman desteği bulunuyor. Ayrıca 2020 yılında 15 bin çiftçimize çeşitli konularda tarımsal eğitim verdik” ifadelerini kullandı.
Başkan Altay, tarıma desteklerinin 2021 yılında da artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

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