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Konya Büyükşehir’den 2,5 yılda kamulaştırmaya 205 milyon TL

KONYA HABERLERİ  | 25.11.2020 13:01 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede büyük hizmetleri hayata geçirirken bir yandan da kamulaştırma çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede büyük hizmetleri hayata geçirirken bir yandan da kamulaştırma çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Nisan 2018 ile Kasım 2020 tarihleri arasında kamulaştırmaya 205 milyon TL harcadıklarını söyledi.
Konya’ya değer katacak yatırımları bir bir hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi, bu projeleri şehre kazandırırken bir yandan da rekor kamulaştırma çalışmaları yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, göreve geldikleri ilk günden itibaren toplumun her kesimiyle istişarelerde bulunarak Konya’ya ve Konyalılara hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi. Konya’yı geleceğe hazırlamak amacıyla önemli yatırımları bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Altay, “Bu yatırımları kazandırırken bir taraftan da kamulaştırma çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyoruz. Kamulaştırmaları hemşehrilerimizle karşılıklı anlaşarak yapıyoruz. 2,5 senede şehrimiz genelinde kamulaştırmaya 205 milyon TL para harcadık. Hemşehrilerimizden aldığımız güç ve destekle şehrimizi daha güzel yarınlara hazırlıyoruz. Bu konuda bize her zaman destek olan bütün hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Oluşturduğumuz kaynakları şehrimizin sorunlarının çözümü için harcamaya devam edeceğiz” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan 2018 ile Kasım 2020 tarihleri arasında yaptığı kamulaştırmalar şu şekilde: “Seydişehir Seyit Harun Veli Türbesi çevresi, Şems-i Tebrizi Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Ferhuniye Rekreasyon, Hadim Yer Köprü Şelalesi, YHT Gar Sahası, Başaralı Caddesi, Topraklık Caddesi, Erencik Caddesi, Abdülhamit Han Caddesi, Celaleddin Karatay Caddesi, İsmail Ketenci Caddesi, tescilli binalar, ilçelerde muhtelif kamulaştırma ve satın almalar.”

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