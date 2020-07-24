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Konya Büyükşehir’den “Ayasofya ve Fetih” konulu makale yarışması

KONYA HABERLERİ  | 24.07.2020 11:08 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerdeki liselerde eğitim gören öğrenciler arasında “Ayasofya ve Fetih” konulu ödüllü makale yarışması düzenliyor.Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelindeki liseler arasında ödüllü makale yarışması başlattı.

Konya Büyükşehir’den “Ayasofya ve Fetih” konulu makale yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerdeki liselerde eğitim gören öğrenciler arasında “Ayasofya ve Fetih” konulu ödüllü makale yarışması düzenliyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelindeki liseler arasında ödüllü makale yarışması başlattı. 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılan Ayasofya’nın tarihi, kültürel ve dini değerlerini tanımak ve bilgilendirmek amacıyla düzenlenecek “Ayasofya ve Fetih” konulu makale yarışmasına, Konya merkez ve 28 ilçedeki liselerde okuyan tüm öğrenciler katılabilecek. Liseli gençlerin Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti Ayasofya’yı daha yakından tanımaları, sosyal ve kültürel yönlerini geliştirmeleri, bilgilerini makale yazarak ve araştırma yaparak pekiştirmeleri, özgüvenlerini artırmaları amacıyla düzenlenen yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, 10 Ağustos Pazartesi günü 23.59’a kadar başvurularını yapabilecek. Jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda yarışmada birinci seçilen makale sahibine; 6 bin TL, ikinciye 4 bin TL ve üçüncüye ise 2 bin TL para ödülü verilecek. Katılımcılar ayrıntılı genel katılım koşullarına zincirlerkiriliyor.konya.bel.tr adresinden ulaşabiliyor.

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