Konya Büyükşehir’den bir yaya üst geçidi daha

Konya Büyükşehir Belediyesi, araçlar için kesintisiz trafik akışının, yayalar için can güvenliğinin sağlanması için İstanbul Yolu ile Zafer Sanayisi’nin kesiştiği noktaya yaya üst geçidi yapımına başladı. Yürüyen merdivenli, asansörlü, güverte ve basamaklarında buzlanma ve don çözme sistemine sahip olacak yaya üst geçidi 4 milyon 300 bin liraya mal olacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Yolu Zafer Sanayi girişine yaya üst geçidi yapıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, trafik akışının hızlanması için şehir genelinde düzenlemeler yaptıklarını belirterek, bir taraftan da ihtiyaç olan bölgelere yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla yaya üst geçitleri yapmaya devam ettiklerini ifade etti. Şehirdeki trafik akışının en fazla olduğu caddelerden olan İstanbul Yolu Zafer Sanayi kesişiminde araç yoğunluğunun fazlalığı, seyir süresi ve rölantide çalışan araçların çevreye verdiği zarar hesaplanıp hemzemin geçidi kullanan vatandaşların can güvenliği düşünülerek yaya üst geçidi yapımına başladıklarını belirten Başkan Altay, üst geçidin tamamlanmasının ardından trafik ışıklarının kaldırılarak kesintisiz trafik akışının sağlanacağını söyledi. Başkan Altay, çelik konstrüksiyonlu, yürüyen merdivenli, engelli asansörüne sahip, güverte ve basamaklarında buzlanma ve don çözme sistemi bulunan yaya üst geçidinin 4 milyon 300 bin liraya mal olacağını belirtti.

