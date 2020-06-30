Konya Büyükşehir’den camilere hijyen desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında daha önce dezenfeksiyonunu gerçekleştirdiği şehir merkezindeki bin camiye yeni normalleşme süreciyle birlikte hijyen desteğinde de bulundu.

Korona virüs salgını nedeniyle daha önce Karatay, Selçuklu ve Meram’daki bin caminin dezenfeksiyonunu gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinde yeniden ibadete açılan camilere hijyen desteğinde de bulundu. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde ilçe müftülerinin ve imamların katılımıyla gerçekleştirilen hijyen paketi desteği dağıtım programında camiler için hazırlanan hijyen paketlerinin teslimi yapıldı. Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, camilerin sadece müftülüğe değil, ümmete ait de yerler olduğu için kendilerini müftülükler kadar aynı derecede sorumlu hissettiklerini belirterek, “Hemşehrilerimiz şunu bilsin; hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına en çok dikkat ettiğimiz yerler camiler. İnsanlar kapalı mekanlara gelmekten çekinebilir ama camilere gelmekten çekinmesinler. Pandemi uzun sürerse camiye gelme alışkanlığımız kaybolmasın” ifadelerini kullandı.

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu da Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’ye hatta dünyaya örnek olacak güzel çalışmalara imza attığını ifade ederek, “Bu pandemi sürecinde insanlar bazı mekanlara girmekten endişe ediyor. Büyükşehir Belediyemizin bu katkısı ve cami görevlilerimizin gayretiyle camilerimiz güvenilir mekanlar oldu. Camilerimiz bu tür bir salgına vesile olabilecek virüslere karşı bu dezenfekte malzemeleriyle görevliler tarafından düzenli şekilde dezenfekte edilecek. Böylece cemaatimizin camilere korkusuz şekilde gelmesine katkı sağlamış oluyor Büyükşehir Belediyemiz. Yapılan çalışmanın örnek olacağını düşünüyorum. Bu sebeple Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” dedi.

Camiler için hazırlanan hijyen paketi; dezenfektan cihazı, 5’er litre yüzey dezenfektanı, el dezenfektan standı, 5’er litre el dezenfektanı, koruyucu elbise, maske, eldiven, tıbbi atık geri dönüşüm kutusundan oluşuyor. Ayrıca hazırlanan dezenfeksiyon uygulama eğitim filmi İl Müftülüğü aracılığı ile de tüm imamlara gönderildi.

