Konya Büyükşehir’den eğitim desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim desteğini bu yıl da sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilkokuldan lise sona kadar öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği eğitim desteğini bu yıl da sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir eğitim ve öğrenci şehri olan Konya’da her zaman eğitim camiasının ve öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, bu kapsamda büyük önem verdikleri eğitim desteğini bu yıl da sürdüreceklerini dile getirdi. Eğitim desteğinden Konya il sınırları içinde ikamet eden şehit ve gazi çocukları, öksüz, yetim, yüzde 40 ve üzeri Özel Gereksinimi Vardır raporu olan öğrenciler, anne-babası resmen ayrı olup ihtiyaç sahibi olan öğrenciler ile 8. sınıf LGS’de Türkiye geneli binde birlik dilimde olan öğrencilerin yararlandığını belirten Başkan Altay, “Pandemi döneminde uzaktan eğitimle derslerine devam etmek zorunda kalan öğrencilerimizin eğitim desteğini aksatmadan sürdürdük. Bu yıl da başvuruları alarak öğrencilerimize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün tespit ettiği evlerinde interneti ve tableti bulunmayan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimize verilmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze 10 bin tablet veriyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimlerine katkı vererek her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.