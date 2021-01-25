Konya Büyükşehir’den eğitime 10 bin tablet desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’da uzaktan eğitimi takip edecek ekipmana sahip olmayan öğrencilere dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 10 bin tabletin teslimatını yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitimi takip edecek ekipmana sahip olmayan öğrencilere dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 10 bin tabletin teslimatını yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, esnaf başta olmak üzere her kesimden insanın eksiklerinin tamamlanması için gayret içerisinde olduklarını söyledi.

“Büyük problem böylece çözülmüş oluyor"

Başkan Altay, 10 bin öğrenciye verilen tablet sözünü tuttuklarını ifade ederek, “10 bin öğrencimize tablet dağıtımı gerçekleştireceğimizi ifade etmiştik. Elhamdülillah bugün bu sözümüzü de yerine getiriyoruz. Bugün 10 bin tabletimizi öğrencilerimize teslim edilmek üzere İl Milli Eğitim Müdürümüze teslim edeceğiz. Çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Özellikle teknik anlamda alt yapısı, tableti ve interneti olmadığı için uzaktan eğitime katılamayan çocuklarımızın bu büyük problemi böylece çözülmüş oldu. İnşallah tabletleri kendilerine ulaştıracağız. Ayrıca hafıza kartı da ulaştırıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de internetlerini yükleyecek. Pandemi sürecinde eğitim faaliyetlerini devam ettiren, hiçbir aksatmaya uğratmayan tüm öğretmenlerimize, Milli Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere tüm kadrolarına ve Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’a çok teşekkür ediyorum. İnşallah öğrencilerimizin bu tabletleriyle birlikte sorunlar ortadan kalkacak. Onlardan da tabletleriyle birlikte derslerini takip etmelerini ve başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmelerini temenni ediyorum. Hayırlı olsun inşallah” dedi.