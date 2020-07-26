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Konya Büyükşehir’den esnaflara hijyen eğitimi

KONYA HABERLERİ  | 26.07.2020 12:29 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs salgını kapsamında normalleşme süreciyle birlikte esnaflara dezenfektan ve maske desteğinde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı, çeşitli alanlarda hizmet veren bin 813 esnafa hijyen eğitimleri verdi.Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüse (Covid-19) yönelik tedbirleri sürdürürken yeni normalleşme süreciyle birlikte berber, kuaför ve gıda sektöründe hizmet veren esnaflara hijyen eğitimleri düzenledi.

Yeni tip korona virüs salgını kapsamında normalleşme süreciyle birlikte esnaflara dezenfektan ve maske desteğinde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı, çeşitli alanlarda hizmet veren bin 813 esnafa hijyen eğitimleri verdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüse (Covid-19) yönelik tedbirleri sürdürürken yeni normalleşme süreciyle birlikte berber, kuaför ve gıda sektöründe hizmet veren esnaflara hijyen eğitimleri düzenledi. Konya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KONESOB) ve Selçuklu Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli hizmet verilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimlere; Konya Bakkallar Bayiler ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası, Konya Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Konya Fırıncılar Pideciler Simitçiler Kadayıfçılar ve Yufkacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Konya Kahveciler, Çay Ocakları ve Büfeciler Esnaf Odası, Konya Kasaplar Esnaf Odası, Konya Lokantacılar Esnaf Odası, Konya Pastacılar Esnaf Odasına bağlı esnaflar ve çalışanları olmak üzere toplam bin 813 kişi katıldı. Günde 8 saat süren eğitimler sonunda kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika verildi. Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşme sürecinde iş yeri açılan esnaflara dezenfeksiyon hizmeti ile birlikte dezenfektan ve maske desteğinde de bulunmuştu.

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