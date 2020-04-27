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Konya Büyükşehir’den işitme engelliler için ağız kısmı şeffaf maske

KONYA HABERLERİ  | 27.04.2020 13:02 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüsle mücadele sürecinde maske kullanımının zorunlu olması sonrası işitme engellilerin maskeyle daha rahat iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla ağız kısmı şeffaf maske üretti.Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında işitme engellilerin kullanımına uygun olarak ağız bölümü şeffaf olan maske üreterek işitme engellilerin kullanımına sundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüsle mücadele sürecinde maske kullanımının zorunlu olması sonrası işitme engellilerin maskeyle daha rahat iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla ağız kısmı şeffaf maske üretti.
Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında işitme engellilerin kullanımına uygun olarak ağız bölümü şeffaf olan maske üreterek işitme engellilerin kullanımına sundu. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) öğretmenleri ve çalışanları tarafından üretimi yapılan ağız kısmı şeffaf maskeler, iletişimlerini jest ve mimiklerle kurun işitme engelliler tarafından çok beğenildi. KOMEK işaret dili öğretmenlerinden Firdevs Şivetoğlu, maske üretimini sürdüren KOMEK’in işitme engelliler için de ağız kısmı şeffaf maske üreterek bu süreçte maske kullanmak zorunda olan işitme engellilerin hayatını kolaylaştırdığını söyledi. Şivetoğlu, maskeyi teslim ettikleri işitme engellilerin çok mutlu olduklarını ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ettiklerini dile getirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında üretilen ağız kısmı şeffaf maske, talepte bulunan işitme engellilere teslim ediliyor.

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