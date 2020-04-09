Konya Büyükşehir’den sosyal yardım seferberliği

Konya Büyükşehir Belediyesi “El Ele Gönül Vererek Birlikte Başaracağız” sloganıyla Korona virüs sürecinde iş yeri kapanan, işsiz kalan ve dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmaları yürütüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, salgın nedeniyle Konya’da şu anda en önemli konunun ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gidermek olduğunu belirterek, bu kapsamda başlattıkları yeni sosyal destek paketine başvuruların devam ettiğini söyledi. Önümüzdeki hafta Sosyal Kartların ilçe belediyeleri aracılığıyla teslim edilmeye başlanacağını vurgulayan Başkan Altay, “Belediyemizin sosyal yardımlarından faydalanan 35 bin hemşehrimizin Sosyal Kart limitlerine de bu ay ve Ramazan ayında yüzde 300 artış yaptık. Bu büyük artış ile şehrimizde dar gelirli, yardıma muhtaç kardeşlerimiz rahat bir nefes alacak. Devletimiz var olsun, milletimiz sağ olsun” dedi.

"Eğitim desteği devam ediyor"

İhtiyaç sahibi olan, su faturalarını ödemekte zorluk çeken 4 bin 950 haneye de ücretsiz su desteğini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, eğitim hayatına Korona virüs dolayısıyla ara veren öğrencilerin ve ailelerinin bu süreçte zor durumda kalmaması için Büyükşehir Belediyesinden eğitim yardımı alan 18 bin öğrenciyi de unutmadı. Eğitim yardımı alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim yardımları da aylık olarak hesaplarına yatıyor.