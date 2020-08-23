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Konya Büyükşehir’in Masal Yazma Yarışması sonuçlandı

KONYA HABERLERİ  | 23.08.2020 13:31 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesinin yeni tip korona virüs salgını nedeniyle okul eğitimlerine evlerinde devam eden ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği "Benim Dünyam Masal Yazma Yarışması"nın kazananları belli oldu.Konya Büyükşehir Belediyesinin yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecini evlerinde geçiren çocuklar için düzenlediği ve 81 ilin tamamından katılımın olduğu "Benim Dünyam Masal Yazma Yarışması" sonuçlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin yeni tip korona virüs salgını nedeniyle okul eğitimlerine evlerinde devam eden ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği "Benim Dünyam Masal Yazma Yarışması"nın kazananları belli oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesinin yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecini evlerinde geçiren çocuklar için düzenlediği ve 81 ilin tamamından katılımın olduğu "Benim Dünyam Masal Yazma Yarışması" sonuçlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, korona virüs salgını nedeniyle okul eğitimlerine evde devam eden öğrencilerin arta kalan zamanlarını verimli değerlendirmelerine yardımcı olmak için masal yarışması düzenlediklerini ifade ederek, “Çocuklarımız yarışmada çok güzel masallar ortaya koyarak kalemlerinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Yarışmaya katılan bütün çocuklarımızı gönülden kutluyorum” dedi.
Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda ilkokul kategorisinde birinciliği Van’dan Merve Başer “Ak Kırlangıcın Dostluğu” isimli masalı ile alırken; Konya’dan “Neşe Kız İle Mavi Kuş” masalı ile Meryem Uslu ikinci, yine Konya’dan Saliha Nur Çoban “Korona virüs ve Sevimli Üçlü” masalıyla üçüncü oldu. Ortaokul Kategorisinde ise birincilik ödülünü Karaman’dan Nursima Uzun “Bakracın Sırrı” masalı ile elde ederken; Antalya’dan İsmet Halim Selen “Gülücük” masalı ile ikinciliği, Bursa’dan Atakan Yıldız “Zamanı Durduran Şehzade” masalı ile üçüncülüğü elde etti. Her iki dalda mansiyon ve teşvik ödülleri de verildi.

81 ilden toplam 4 bin 140 başvuru alındı
İlkokul ve ortaokul kategorilerinde 81 ilin tamamından 2 bin 205 ilkokul ve bin 935 ortaokul olmak üzere toplam 4 bin 140 başvurunun alındığı yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye ise 5 bin TL para ödülü verilecek. Her iki dalda 3 öğrenciye mansiyon ödülü olarak 3’er bin TL, teşvik ödülü olarak da 5 öğrenciye biner lira para ödülü verilecek. Yarışmanın sonuçlarıyla ilgili detaylı bilgiye www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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