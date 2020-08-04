"Konya Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı"

Temmuz ayında ihracatını yüzde 13.33 artıran Konya, 194 milyon 376 bin 440 bin dolar ihracat gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), temmuz ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre ihracat Temmuz’da bayram tatilinin getirdiği iş günü farkı nedeniyle geçtiğimiz yılın Temmuz ayına göre yüzde 5,8 düşüşle 15 milyar 12 milyon dolar oldu. Haziran ayına göre artış oranı ise yüzde 11,5 oldu. Son 12 aylık ihracat da yüzde 7,9 kayıpla 166,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Temmuzda Konya ise 194 milyon 376 bin 440 dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakama göre Konya il bazında Türkiye ihracatından aldığı payı yüzde 1.41’e çıkartarak 11. sırada yer aldı. Konya’nın ihracatı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 12.33 oranında artış gösterdi. İhracat 2020 yılının Haziran ayına göre de yüzde 12.26 oranında arttı. 2020 yılı 7 aylık ihracat rakamı ise 1 milyar 167 milyon 530 bin 968 dolar olarak gerçekleşti.