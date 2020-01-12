Konya'da akrabasını bıçaklayan genç yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Sarıyer Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki kuzen Hüsam Al İsa (21) ve Ahmet El Osman (28) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüsam Al İsa, Ahmet El Osman’ı bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet El Osman ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Göğsünden ve karnından yaralanan Ahmet El Osman’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası yurt dışına kaçmayı planlayan şüpheli Hüsam El İsa, İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir dinlenme tesisinde yakalandı.

Gözaltına alınarak Konya’ya getirilen şüpheli kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)



