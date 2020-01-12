YURTHABER
  4. Konya'da akrabasını bıçaklayan genç yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Konya'da akrabasını bıçaklayan genç yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

KONYA HABERLERİ  | 12.01.2020 21:38 | Son Güncelleme

Konya’da teyzesinin oğlunu bıçakladıktan sonra yurt dışına kaçmak isterken yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.

Konya'da akrabasını bıçaklayan genç yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Sarıyer Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki kuzen Hüsam Al İsa (21) ve Ahmet El Osman (28) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüsam Al İsa, Ahmet El Osman’ı bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet El Osman ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Göğsünden ve karnından yaralanan Ahmet El Osman’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası yurt dışına kaçmayı planlayan şüpheli Hüsam El İsa, İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir dinlenme tesisinde yakalandı.

Gözaltına alınarak Konya’ya getirilen şüpheli kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

Kuzenini bıçakladıktan sonra yurt dışına kaçmak isteyen şahıs tutuklandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında çıplak pozAyna karşısında çıplak poz
Başkan Kavuş, en çok kitap okuyanları ödüllendirdiBaşkan Kavuş, en çok kitap okuyanları ödüllendirdi
Başkan Altay ve Başkan Kılca, Karatay’ın yatırımları için bir araya geldiBaşkan Altay ve Başkan Kılca, Karatay’ın yatırımları için bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya Bıçaklama

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ’da dolunayın görsel şöleni

Elazığ’da dolunayın görsel şöleni

Kayserispor Oğuzhan’ı renklerine bağladı

Kayserispor Oğuzhan’ı renklerine bağladı

Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da iki yönetici istifa etti

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da iki yönetici istifa etti

Okul kantinlerinin korkulu rüyası son işinde yakalandı

Okul kantinlerinin korkulu rüyası son işinde yakalandı

Balıkesir’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Konya Namaz Vakitleri 12 Ocak Pazar

İmsak
06:32
Sabah
07:59
Öğle
13:03
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Konya Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Pazar

Yaren Eczanesi
Karatay
Helun Eczanesi
Selcuklu
Kaş Eczanesi
Selcuklu
Kurtar Eczanesi
Selcuklu
Nisan Eczanesi
Selcuklu
Tevfik Yekşun Eczanesi
Selcuklu
Ulukapı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

Çumra’da gençler sporla korunacak

Çumra’da gençler sporla korunacak

Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında

Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında

KTO Karatay’da görsel ve işitsel çevirinin önemi konuşuldu

KTO Karatay’da görsel ve işitsel çevirinin önemi konuşuldu

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.