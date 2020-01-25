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Konya, Elazığ ve Malatya halkının yanında

KONYA HABERLERİ  | 25.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin hemen ardından bölgeye 12 kişilik uzman arama-kurtarma ekibi ile ilk etapta ihtiyaç olan paketli su gönderdi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, meydana gelen depremin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, Elazığ ve Malatya’da hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Konya, Elazığ ve Malatya halkının yanında

Konya Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin hemen ardından bölgeye 12 kişilik uzman arama-kurtarma ekibi ile ilk etapta ihtiyaç olan paketli su gönderdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, meydana gelen depremin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, Elazığ ve Malatya’da hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Konya olarak ihtiyaçların karşılanması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyleyen Başkan Altay, “Devletimiz tüm kurumlarıyla deprem bölgesindedir. Türkiye yurt içi ve dışında acil yardım konusunda tecrübeli bir yapıdadır. Bize düşen devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde çalışmaktır. Konya’mız da bu konuda tecrübelidir. Olay anından itibaren çok sayıda destek mesajı aldım. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah her bir kardeşimizden ayrı ayrı razı olsun” dedi.

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Selcuklu
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