Konya en çok ihracat yapan iller listesinde 11. sıraya yükseldi

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, kentin 2020 yılında 2 milyar 185 milyon dolarla tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığını, en çok ihracat yapan iller listesinde de 11. sıraya yükseldiğini söyledi.
Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'nın her yıl olduğu gibi bu sene de ihracatını artırarak ülke ekonomisine katkısını artırmayı sürdürdüğünü belirtti.
Konya'nın sağlık ve ekonomide küresel zorluklara rağmen ülke ekonomisini sırtlamaya devam ettiğine işaret eden Öztürk, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre kentin aralık ayında yüzde 35 artışla 237,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini aktardı.
İhracatta hedefi yakalayan Konya'nın bu performansından mutluluk duyduklarını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:
"2020'de yıllık ihracatını 2 milyar 185 milyon dolara çıkaran Konya, 2019 yılı ihracat rakamına göre yüzde 8,28 oranında artış sağladı. Bu rakamlara göre Konya, Türkiye'nin yıllık ihracat rakamından aldığı payı yüzde 1,40'a yükseltti. Konya, yıllık bazda en çok ihracat yapan iller listesinde 11'inci sıraya yükseldi. 2020'nin ilk yarısında gerilemeye rağmen, ikinci yarısında aylık bazda gelen rekor seviyede ihracat rakamları ile şehrimiz 2020'nin tamamında yüzde 8,28 artışla 2,185 milyar dolara ihracat rakamına ulaşmıştır. Konya, 2020'de Türkiye'nin genel ihracatındaki payını ve iller sıralamasını da yükselterek yüzde 1,40 ile 11. sırada yer almıştır. Tüm dünyada ekonomilerin ve ticaretin daraldığı 2020'de her şeye rağmen ihracat artışı sağlayan şehrimizle gurur duyuyoruz. Bu başarıda emeği olan, alın terini döken herkesi kutluyorum."
- Konya, ihracatta yeni bir rekor kırdı
Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü de salgının zorlu şartlarının yaşandığı 2020 yılında, Konya'nın ihracatta yeni bir rekora imza attığını vurguladı.
Kütükcü, ihracatta Konya'nın bir sıra yükseldiğini kaydederek, "Küresel ekonomilerin tamamını etkileyen, pandemi ile mücadele ettiğimiz bu yıl da bize ihracatta yeniden tarihi bir rekor yaşatan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnşallah 2021 yılı da yeni ihracat rekorlarını konuştuğumuz bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.
- En fazla artış savunma sanayisinde gerçekleşti
İhracatın sektörlere göre dağılımında, ilk üç sırayı makine ve aksamları, otomotiv endüstrisi ve hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinin oluşturduğu bilgisini paylaşan Kütükcü, şunları kaydetti:
"2020'de yılında ihracatımızda ilk sırada 508 milyon 934 bin dolarlık ihracat ile makine ve aksamları sektörü yer aldı. Bunu 421 milyon 245 bin dolar ile otomotiv endüstrisi ve 269 milyon 490 bin dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü takip etti. Yıllık bazda en fazla artış ise yüzde 170,91 oranında artış ile savunma ve havacılık sanayinde gerçekleşti. Sanayicilerimizin son dönemde en fazla yoğunlaştığı alanlardan olan savunma sanayinde 153 milyon 452 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik."
- "Konya, 2021 yılında Türkiye'de ilk 10 içerisine girecektir"
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka da Türkiye'nin ve Konya'nın 2021'de daha da ivme yakalayarak İhracat artışını sürdüreceğinin altını çizdi.
Konya'nın 2021'de ihracatta ilk 10 il arasına girmeyi hedeflediğini açıklayan Okka, "Bunun için ülkesi ve şehri için canını dişine takarak durmadan ve yorulmadan çalışan tüm sanayicilerimizi, işadamlarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." görüşlerine yer verdi.
ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı ise küresel salgında gerçekleşen rekor başarının büyük memnuniyet uyandırdığına işaret ederek, “Özellikle savunma sanayinde yeni bir faza geçen Konya, bu alandaki ihracatıyla dikkat çekmektedir. 2021 yılının daha da güzel geçeceğine inancımız sonsuzdur. 2020 rakamlarının verdiği moral ile Konya, 2021 yılında Türkiye'de ilk 10 içerisine girecektir. Otomotiv yan sanayi, tarım makineleri, makine-sac sanayi, savunma sanayi, gıda endüstrisi başta olmak üzere birçok sektörde üretim yapan Konya sanayisi, teknolojik alt yapısı ve istihdam oranı ile ihracatta yeni rekorların kapısını aralayacaktır." diye konuştu.