Konya en çok ihracat yapan iller listesinde 11. sıraya yükseldi

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, kentin 2020 yılında 2 milyar 185 milyon dolarla tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığını, en çok ihracat yapan iller listesinde de 11. sıraya yükseldiğini söyledi.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'nın her yıl olduğu gibi bu sene de ihracatını artırarak ülke ekonomisine katkısını artırmayı sürdürdüğünü belirtti.

Konya'nın sağlık ve ekonomide küresel zorluklara rağmen ülke ekonomisini sırtlamaya devam ettiğine işaret eden Öztürk, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre kentin aralık ayında yüzde 35 artışla 237,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini aktardı.

İhracatta hedefi yakalayan Konya'nın bu performansından mutluluk duyduklarını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"2020'de yıllık ihracatını 2 milyar 185 milyon dolara çıkaran Konya, 2019 yılı ihracat rakamına göre yüzde 8,28 oranında artış sağladı. Bu rakamlara göre Konya, Türkiye'nin yıllık ihracat rakamından aldığı payı yüzde 1,40'a yükseltti. Konya, yıllık bazda en çok ihracat yapan iller listesinde 11'inci sıraya yükseldi. 2020'nin ilk yarısında gerilemeye rağmen, ikinci yarısında aylık bazda gelen rekor seviyede ihracat rakamları ile şehrimiz 2020'nin tamamında yüzde 8,28 artışla 2,185 milyar dolara ihracat rakamına ulaşmıştır. Konya, 2020'de Türkiye'nin genel ihracatındaki payını ve iller sıralamasını da yükselterek yüzde 1,40 ile 11. sırada yer almıştır. Tüm dünyada ekonomilerin ve ticaretin daraldığı 2020'de her şeye rağmen ihracat artışı sağlayan şehrimizle gurur duyuyoruz. Bu başarıda emeği olan, alın terini döken herkesi kutluyorum."