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Konya Enduro Fest 2022 Yarışları'nın sıralama turları yapıldı

11.06.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Enduro Fest 2022 Yarışları'nın sıralama turları yapıldı

Konya Enduro Fest 2022 Yarışları'nın sıralama turları tamamlandı.

Sporcular; taş, lastik, kütük, araba ve uçuş rampalarının yer aldığı 3 kilometrelik Konya Enduro Park parkurunda birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Konya Enduro Motor Sporları Derneği Başkanı Fatih Türkaslan, etkinlik alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 ilden 150'nin üzerinde sporcuyu ağırladıklarını söyledi.

Bugün sıralama turlarının yapıldığını belirten Türkaslan, "Esas yarışlar yarın yapılacağı için sporcu sayısının 200'ün üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Türkaslan, organizasyona destek veren tüm kurumlara teşekkür ederek, "Bu etkinlikleri düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz. Çünkü gençlerin bu anlamda çok fazla isteği var. İstiyoruz ki gençler enerjilerini cadde ve sokaklarda değil, kontrollü alanlarda atsın." ifadelerini kullandı.

Sıralama turları sonucunda genel kategoride Emre Coşar birinci, Anıl Özşeker ikinci, Murat Yazıcı ise üçüncü oldu.

Organizasyon, yarın yapılacak final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.

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