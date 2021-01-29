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Konya genelinde fiyat denetimleri yapılıyor

29.01.2021 16:35 | Son Güncelleme:
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Konya genelinde fiyat denetimleri yapılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri ile Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla kent genelinde fiyat denetimleri gerçekleştiriyor.Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi için Konya İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte fiyat denetimleri gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri ile Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla kent genelinde fiyat denetimleri gerçekleştiriyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi için Konya İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte fiyat denetimleri gerçekleştiriyor. Şehir genelinde fahiş fiyat artışları ve etiketsiz ürün satışı denetimleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunlar çerçevesinde sürdürülüyor. Büyükşehir Zabıta ekipleri, Konya İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte özellikle market zincirleri başta olmak üzere gerçekleştirdikleri denetimlerde mevzuata aykırı davranan işyerleri hakkında tutanak düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte iş yerleri ve toplu ulaşım araçlarına yönelik maske, mesafe ve temizlik denetimlerini de sürdürüyor.

Konya genelinde fiyat denetimleri yapılıyor

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