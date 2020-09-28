Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST’te birinci oldu

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencileri hazırladıkları proje ile TEKNOFEST’te birinci oldu.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencilerinden İrfan Çözge, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencilerinden Mustafa Küçükdemirci ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 3. sınıf öğrencilerinden Rıdvan İnal’ın, Elektrik-Elektronik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Burak Yılmaz danışmanlığında TÜBİTAK’a sunduğu, "Son Endüstri Devrimi Öncesi Üretilen Makinelerinden Kurumsal Kaynak Planlama Programları İçin Veri Toplanması ve Entegrasyonu" başlıklı projesi, “TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri” Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde birinci oldu. Projeyi hazırlayan öğrenciler birincilik ödülünü TEKNOFEST 2020 Finali kapsamında düzenlenen ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

"Patent başvurusu yapıldı"

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nden proje ile ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi; “Projenin algoritması ve muhtemel ürünün teknik tasarımları tamamlanarak araştırma kapsamında ilk prototipin donanım kurulumu tamamlanmıştır. Prototip üzerindeki diğer yazılımsal çalışmalar ve kontrol algoritması üzerine olan çalışmalar devam etmektedir. Bu proje, nesnelerin internetini (IoT), Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) programlarını, görüntü işleme ve yapay zeka kavramlarını da sistem içerisine entegre ederek Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) programlarında kullanılmak için veri sağlayan, gömülü sistem tabanlı, kullanılan veri tabanları ile entegre, iş emirlerini ve üretim miktarlarını makine ile harici bir bağlantı gerektirmeden okuyabilen, iş ve işçi bilgilerini (başlangıç saati, bitiş saati, nihai zaman, işçi ismi. vb.), bunlara ek olarak üzerinde çalışılan makinede herhangi bir problem olduğunda ya da makine durduğunda, duruşun sebebi bilgilendirecek, minimum iş gücü kullanılarak maksimum verim alınabilecek, ERP programlarının kullanabileceği şekilde doğru olarak verileri toplayabilecek bir veri toplama ünitesi tasarlanmıştır.

Projede hedeflenen ürün için patent başvurusu yapılmıştır. Ürüne dönüşmesi hedeflenmektedir. Proje Türkiye’de 4 bölgede düzenlenen yarışmanın ilk etabında 20 şehir içerisinde bölge finaline kalan ilk 14 proje arasında 1. olup final yarışmasına katılmaya hak kazanmıştır. Bölge yarışmalarında derece alarak finale kalan Türkiye genelindeki 16 proje arasında ise 1. lik ödülü kazanmıştır. Öğrencilerimizi ve danışman hocamızı üniversitemize yaşattıkları gurur, ülkemiz sanayisine yaptıkları katkı nedeniyle tebrik ederiz."