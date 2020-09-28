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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST’te birinci oldu

KONYA HABERLERİ  | 28.09.2020 17:36 | Son Güncelleme

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencileri hazırladıkları proje ile TEKNOFEST’te birinci oldu.Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 3.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST’te birinci oldu

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencileri hazırladıkları proje ile TEKNOFEST’te birinci oldu.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencilerinden İrfan Çözge, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencilerinden Mustafa Küçükdemirci ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 3. sınıf öğrencilerinden Rıdvan İnal’ın, Elektrik-Elektronik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Burak Yılmaz danışmanlığında TÜBİTAK’a sunduğu, "Son Endüstri Devrimi Öncesi Üretilen Makinelerinden Kurumsal Kaynak Planlama Programları İçin Veri Toplanması ve Entegrasyonu" başlıklı projesi, “TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri” Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde birinci oldu. Projeyi hazırlayan öğrenciler birincilik ödülünü TEKNOFEST 2020 Finali kapsamında düzenlenen ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

"Patent başvurusu yapıldı"
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nden proje ile ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi; “Projenin algoritması ve muhtemel ürünün teknik tasarımları tamamlanarak araştırma kapsamında ilk prototipin donanım kurulumu tamamlanmıştır. Prototip üzerindeki diğer yazılımsal çalışmalar ve kontrol algoritması üzerine olan çalışmalar devam etmektedir. Bu proje, nesnelerin internetini (IoT), Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) programlarını, görüntü işleme ve yapay zeka kavramlarını da sistem içerisine entegre ederek Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) programlarında kullanılmak için veri sağlayan, gömülü sistem tabanlı, kullanılan veri tabanları ile entegre, iş emirlerini ve üretim miktarlarını makine ile harici bir bağlantı gerektirmeden okuyabilen, iş ve işçi bilgilerini (başlangıç saati, bitiş saati, nihai zaman, işçi ismi. vb.), bunlara ek olarak üzerinde çalışılan makinede herhangi bir problem olduğunda ya da makine durduğunda, duruşun sebebi bilgilendirecek, minimum iş gücü kullanılarak maksimum verim alınabilecek, ERP programlarının kullanabileceği şekilde doğru olarak verileri toplayabilecek bir veri toplama ünitesi tasarlanmıştır.
Projede hedeflenen ürün için patent başvurusu yapılmıştır. Ürüne dönüşmesi hedeflenmektedir. Proje Türkiye’de 4 bölgede düzenlenen yarışmanın ilk etabında 20 şehir içerisinde bölge finaline kalan ilk 14 proje arasında 1. olup final yarışmasına katılmaya hak kazanmıştır. Bölge yarışmalarında derece alarak finale kalan Türkiye genelindeki 16 proje arasında ise 1. lik ödülü kazanmıştır. Öğrencilerimizi ve danışman hocamızı üniversitemize yaşattıkları gurur, ülkemiz sanayisine yaptıkları katkı nedeniyle tebrik ederiz."

"Anadolu Birlik Holding hep destekledi"
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, TEKNOFEST’te Konya’ya birincilik getiren Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencilerine ve danışman öğretim üyesine teşekkür etti.
Rektör Çökmüş, “Öğrencilerimizi kutluyorum, hepsinin alnından öpüyorum. Aslında çok rahat ifade edebilirim ki, başarı bizi şaşırtmıyor, bu başarının bu şekilde olması için üniversitemizde ciddi bir alt yapı oluşturuldu. Öğrencilerimizle birlikte gece gündüz bu proje için emek veren akademisyen arkadaşlarımızı da kutluyorum, hepsine teşekkür ediyorum. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bilindiği gibi bir kooperatif iştiraki olan Konya Şeker’in kurmuş olduğu vakfın üniversitesidir. Üniversitemiz 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Sayın Recep Konuk’un ülkemizde benzeri olmayan ve akademide biriken bilginin doğrudan sanayiye ve dolayısıyla insanımızın refahına aktarılmasını sağlayacak yenilikçi vizyonudur, tarımın ve gıdanın geleceğinin bu üniversitede olduğunu hep birlikte göreceğiz ve bu hedef ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Bize desteklerine hep devam eden Anadolu Birlik Holding yöneticilerine buradan bir kez daha şükranlarımı iletiyor, öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST’te birinci oldu

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