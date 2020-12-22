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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çökmüş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA HABERLERİ  | 22.12.2020 13:19 | Son Güncelleme

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çökmüş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çökmüş, AA muhabirlerinin çektiği yaşam, spor ve haber kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk" adlı fotoğrafı için oy kullanan Çökmüş, yaşam kategorisinde Mesut Varol tarafından çekilen, "Hakkari zirvelerindeki tilki" fotoğrafına oy verdi.

Rektör Çökmüş, spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Milli Yüzücü Nil Şahin" fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafları etkileyici bulduğunu söyleyen Çökmüş, "Birbirinden güzel ve anlamlı fotoğraflardan oluşan bu yarışma yaşam, spor, haber dallarında hatırlatmalarda bulunmaktadır. Anadolu Ajansı'nı, bu kültürel etkinliği düzenlediği için tebrik ediyor, galeride yer alan fotoğrafları çeken tüm muhabirlerimizi kutluyorum." diye konuştu.

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