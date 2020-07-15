YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya Han Spor Kulübünden Kızılay’a kan bağışı desteği

Konya Han Spor Kulübünden Kızılay’a kan bağışı desteği

KONYA HABERLERİ  | 15.07.2020 10:55 | Son Güncelleme

Konya’da faaliyet gösteren Han Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları, pandemi sürecinde önemli ölçüde düşüş yaşanan kan bağışına destek konusunda Türk Kızılay’ı ile işbirliği yaptı.Dünya Sağlık Örgütünün “pandemi” ilan ettiği korona virüsü sebebiyle, hayatın birçok alanında yaşanan olumsuzluklar, kan bağışında da kendisini gösterdi.

Konya’da faaliyet gösteren Han Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları, pandemi sürecinde önemli ölçüde düşüş yaşanan kan bağışına destek konusunda Türk Kızılay’ı ile işbirliği yaptı.
Dünya Sağlık Örgütünün “pandemi” ilan ettiği korona virüsü sebebiyle, hayatın birçok alanında yaşanan olumsuzluklar, kan bağışında da kendisini gösterdi. Türkiye’de de korona virüs salgını sebebiyle tedbirler her geçen artarken, Kızılay’a verilen kan bağışlarında önemli oranda düşüş yaşanmaya başladı. Bu kapsamda Konya Han Spor Kulübü yöneticileri, sporcularla birlikte Türk Kızılay’ı ile işbirliği yaparak duyarlı vatandaşlara kan bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulundu. Eski Zafer İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde gerçekleştirilen programda, tekvando sporcuları, tüm gün ellerindeki broşürleri vatandaşlara dağıtarak kan bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulundu.
Han Spor Kulübü Başkanı Abdülbaki Özdemir, kulüp olarak velilerin, sporcuların ve vatandaşların desteğiyle böyle bir organizasyon yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kan bağışının hem insanlık görevi, hem de bağışta bulunan için sağlık olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bir damla kan bir hayat kurtarır düşüncesi ile herkesin kan bağışı konusunda duyarlı olmasını bekliyoruz. Bu sosyal sorumluluk projesinde amacımız kan bağışının önemine dikkat çekmek. Bunun yanı sıra farkındalık oluşturarak kan verecek gönüllü sayısının artırılmasına katkı sunmak istiyoruz. Sağlıklı olan herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Kulüp üyelerimiz, velilerimiz, sporcularımız olarak Türk Kızılayı’nın kan ihtiyacının karşılanmasına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.
Etkinlik kapsamında Kızılay Kan Merkezi Sorumlusu Dr. Engin Çorman tarafından kulüp başkanı Abdülbaki Özdemir’e katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni! Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni!
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yeni evlerine kavuştular

Yeni evlerine kavuştular

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Yenilenen caddeler hem estetik hem konfor kazanacak

Yenilenen caddeler hem estetik hem konfor kazanacak

Konya Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:33
Öğle
13:01
İkindi
16:53
Akşam
20:19
Yatsı
21:55

Konya Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Çalışkan Bozkır Eczanesi
Karatay
Karalar Eczanesi
Karatay
Aydınlık Eczanesi
Selcuklu
Çeşmeli Eczanesi
Selcuklu
Erol Can Eczanesi
Selcuklu
Nadir Eczanesi
Selcuklu
Nefes Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Selçuk ve KOP’tan yerli ve milli tohum için iş birliği

Selçuk ve KOP’tan yerli ve milli tohum için iş birliği

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Konya'da maske takmayan yaya ve sürücülere 8 bin 800 lira ceza

Konya'da maske takmayan yaya ve sürücülere 8 bin 800 lira ceza

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.