Konya heyetinden Bitlis’e çıkarma

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ile üç ilçe belediye başkanı, ‘kardeş belediye’ seçtikleri Bitlis’te gezi ve incelemelerde bulundu.

Bitlis Belediyesi önünde Başkan Nesrullah Tanğlay tarafında karşılanan Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Bakanı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Daire Başkanı Mustafa Yazlık, Selçuklu Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Ayhan Gürbüzer, Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Enes Koç ve Karatay Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şahan Hasan Atılgan, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretin ardından AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, Ahlat, Adilcevaz, Aydınlar, Mutki ve Kavakbaşı belediye başkanlarının da katılımıyla Konya heyeti seyir terasına çıkarak Bitlis’in genel görüntüsünü seyretti.

“Buraya tecrübe paylaşımı için geldik”

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak merkez Karatay, Meram ve Selçuklu belediye başkanlarıyla birlikte ‘kardeş belediye’ ziyareti kapsamında Bitlis’e geldiklerini belirterek, “Buraya tecrübe paylaşımı için geldik. Uzun süreli sosyal, kültürel, fiziki, manevi çalışmalarla ilgili temel belediyecilik hizmetleri ile alakalı, akıllı şehirlerde, sıfır atıkta, çevrecilikte, altyapıda, kanalizasyonda, kültür ve turizmde ortak işbirliklerini araştırmak üzere Bitlis’i geldik. Diğer Anadolu şehirlerine göre Bitlis ile ilaveten bir tarih bağımız var. Bir Selçuklu şehri olması, dolayısıyla inşallah arayı açmadan Bitlis Belediye Başkanımızın da azmi ve gayreti bizleri de motive etti. Hızlı bir şekilde projeleri gözden geçirip bizlerde ne tür destekler verebiliriz onları araştıracağız. Başkanlarımızla istişare edip yanlarında olmaya çalışacağız” dedi.