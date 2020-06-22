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Konya İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmaları başladı

KONYA HABERLERİ  | 22.06.2020 14:41 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, uluslararası küresel iklim anlaşmaları doğrultusunda iklim değişikliği kriterlerini dikkate alarak; uyum, azaltım, sera gazı envanterini içeren Türkiye’nin iller bazındaki en kapsamlı eylem planlarından olan “Konya İklim Değişikliği Eylem Planı” çalışmalarına başladı.Konya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla hazırladığı “Konya İklim Değişikliği Eylem Planı” çalışmalarını başlattı.

Konya İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmaları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, uluslararası küresel iklim anlaşmaları doğrultusunda iklim değişikliği kriterlerini dikkate alarak; uyum, azaltım, sera gazı envanterini içeren Türkiye’nin iller bazındaki en kapsamlı eylem planlarından olan “Konya İklim Değişikliği Eylem Planı” çalışmalarına başladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla hazırladığı “Konya İklim Değişikliği Eylem Planı” çalışmalarını başlattı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın 21. yüzyıl dünyasının en büyük tehditlerinden birisi olduğunu belirterek, dünya hükümetlerinin ve yerel yönetimlerin geleceğimizi tehdit eden bu soruna karşı etkin şekilde mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Özellikle tüm dünyayı derinden etkileyen korona virüs salgını sürecinde çevre sorunlarının ve iklim değişikliği ile mücadelenin daha belirgin şekilde ortaya çıktığına dikkat çeken Başkan Altay, “Pandemiyle birlikte istemeyerek de olsa çevreye yaptığımız pozitif katkıyı salgından sonraki süreçte de devam ettirmek zorundayız. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası küresel iklim anlaşmaları doğrultusunda iklim değişikliği kriterlerini dikkate alarak Konya İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmalarını başlattık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğini de alacağımız proje tamamlandığında Konya bu konuda da örnek bir şehir olacak” diye konuştu.
Proje ile iklim değişikliğinin Konya üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını hedeflediklerini vurgulayan Başkan Altay, “Konya il sınırlarında devam eden endüstriyel, tarım, hayvancılık, enerji, trafik gibi faaliyetler ile su ve katı atık yönetimi, afetler, iklim parametreleri gibi olayların mevcut durum analizleri yapılacak. Bu faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonları hesaplanacak ve iklim değişikliğine olan olumsuz etkileri azaltılacak” dedi.
Uyum, azaltım, sera gazı envanterini içeren Türkiye’nin iller bazındaki en kapsamlı eylem planlarından olan Konya İklim Değişikliği Eylem Planı’nda yer tesliminin ardından çalışmalar başladı.

Konya İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmaları başladı

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