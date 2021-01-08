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Konya İtfaiyesi 12 bin olaya müdahale etti

08.01.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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Konya İtfaiyesi 12 bin olaya müdahale etti

Konya genelinde 101 merkezde hizmetlerini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2020 yılında 9 bin 825’i yangın, 2 bin 135’i arama-kurtarma ve trafik kazası olmak üzere yaklaşık 12 bin olaya müdahale etti.Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2020 yılında da Konyalıların huzur ve güvenliği için yoğun mesai harcadı.

Konya genelinde 101 merkezde hizmetlerini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2020 yılında 9 bin 825’i yangın, 2 bin 135’i arama-kurtarma ve trafik kazası olmak üzere yaklaşık 12 bin olaya müdahale etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2020 yılında da Konyalıların huzur ve güvenliği için yoğun mesai harcadı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı’nın her türlü felaket ve acil durumlarda Konyalıların can ve mal güvenliği için fedakarca çalıştığını belirterek, ekiplerin bu doğrultuda 31 ilçede 110 merkezde; yangın, göçük, trafik kazası, su baskını arama-kurtarma ve diğer nedenlerle binlerce olayda vatandaşların imdat çağrısına koştuğunu söyledi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin geride kalan 2020 yılı içerisinde 11 bin 960 olaya müdahale ettiğini kaydeden Başkan Altay, “İtfaiyenin en fazla mesai yaptığı alan 7 bin 601 vaka ile ot-çöp yangını oldu. Bin 630 konut ve iş yeri yangınına müdahale eden ekiplerimiz ayrıca trafik kazası ile arama-kurtarma faaliyetlerinde 2 bin 135 kez aktif görev yaptı. 594 araç ve iş makinesi yangınında da söndürme ve soğutma faaliyeti gerçekleştirildi” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın verilerine göre, yangınların çıkış sebepleri arasında ilk sırayı yüzde 38 ile sigara alıyor.

Konya İtfaiyesi 12 bin olaya müdahale etti

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