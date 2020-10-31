YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya İzmir’in yanında

Konya İzmir’in yanında

KONYA HABERLERİ  | 31.10.2020 16:23 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ve destek çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan Konya ekibi bölgeye ulaşarak çalışmalarına başladı.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, devletin bütün kurumlarının yaraları sarmak için koordineli şekilde çalıştığını ifade ederek, Konya olarak ihtiyaç duyulan her konuda İzmir halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ve destek çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan Konya ekibi bölgeye ulaşarak çalışmalarına başladı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, devletin bütün kurumlarının yaraları sarmak için koordineli şekilde çalıştığını ifade ederek, Konya olarak ihtiyaç duyulan her konuda İzmir halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Depremin ilk anında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Konyalılar Derneği ile görüştüğünü, tüm imkanlarıyla İzmir’in yanında olduklarını ifade ettiğini kaydeden Başkan Altay, dün Konya’dan yola çıkan 24 kişilik arama kurtarma ve sosyal destek ekibinin deprem bölgesine ulaştığını vurguladı.
Başkan Altay, “Ekiplerimiz dün gece saat 23.00’da bölgeye ulaşarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız koordinasyonunda Bayraklı ilçesinde yıkılan 7 katlı Emrah Apartmanında arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bölgeye ilk etapta 55 bin adet su ve 55 bin adet kumanya da gönderdik. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız ile sürekli iletişim halindeyiz. Bölgede cansiperane şekilde çalışan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum. Müjdeli haberlerini bekliyoruz. İnşallah ülke olarak İzmirli kardeşlerimizin hep birlikte yaralarını sarıp yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.
İzmir halkına tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Altay, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının yanında kumanya ve su dağıtımı da gerçekleştiriyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü personelleri de deprem bölgesindeki yaraları sarmak için görev yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'Ünlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 4 eksik var
Kayserispor’da 4 eksik var
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Deprem Çeşme’deki bazı binaların duvarlarını yıktı
Deprem Çeşme’deki bazı binaların duvarlarını yıktı
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Konya Namaz Vakitleri 31 Ekim Cumartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:08
Öğle
12:39
İkindi
15:33
Akşam
18:00
Yatsı
19:16

Konya Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Cumartesi

Canbulat Eczanesi
Karatay
Taşkıran Eczanesi
Karatay
Akdemir Eczanesi
Selcuklu
Aysel Eczanesi
Selcuklu
Candan Eczanesi
Selcuklu
Emel Eczanesi
Selcuklu
Sağlık Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 75 kişiye ceza kesildi
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 75 kişiye ceza kesildi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Konya trafiğinde Covid-19 denetimleri
Konya trafiğinde Covid-19 denetimleri
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
MHP Konya il kongresi yapıldı
MHP Konya il kongresi yapıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.