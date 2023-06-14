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Konya Kapalı Havzası'ndaki son yağışlar barajlarda doluluğu artırdı

14.06.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Ovası'nda nisan ve mayıs aylarında etkili olan yağışlar, havzaya içme ve kullanma suyu sağlayan baraj ve göllerdeki seviyeyi yükseltti.

DSİ 4. Bölge Müdürü Mehmet Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'yi kapsayan sorumluluk alanlarında yıllık yağış ortalamasının 421 milimetreyle Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu bildirdi.

Alp, bölgenin, ülkenin sulanabilir tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 14'üne, yeraltı suyu potansiyelinin de yaklaşık yüzde 13'üne sahip olduğunu hatırlatarak, "Bölgemiz kapsamında 12 milyon dekar sulanabilir alan olup, bugüne kadar yeraltı suları dahil 9,7 milyon dekar alan sulamaya açılmıştır. Konya'da ise 8,2 milyon dekar alan sulanacak alan olup bugüne kadar 6,1 milyon dekar sulamaya açılmıştır." dedi.

DSİ tarafından son 20 yılda Konya'ya 20,3 milyar liralık 320 tesis yapıldığını dile getiren Alp, bu tesislerden yıllık 100 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilerek 3 milyon kişiye içme ve kullanma suyu sağlandığını vurguladı.

Alp, Konya Kapalı Havzası'nda küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin görüldüğünü, bazı bölgelerde yüksek kuraklık yaşanırken bazı bölgelerde de ani yağışlara bağlı taşkınların olduğunu söyledi.

"SON AYLARDA GELEN YAĞIŞLARLA ÇİFTÇİLERİMİZİN YÜZÜ GÜLDÜ"

Alp, geçen yıl kış ve ilkbahar yağışlarıyla barajlardaki su seviyesinin yükseldiğine ancak kurak geçen yaz ve kış döneminin ardından su seviyesinin kritik seviyeye gerilediğine işaret etti.

Konya'daki barajlarda, yaz ve sonbahar aylarında havza genelinde meteorolojik kuraklık yaşanması sebebiyle 2023 mayıs ayı itibarıyla doluluk seviyelerinde geçen yılın aynı dönemine göre düşüş olduğunu ifade eden Alp, "Mayıs ayında barajlarımızda yapılan seviye ölçümleri sonucunda, su miktarı hacimsel olarak Beyşehir Gölü'nde yüzde 10, Suğla Depolaması'nda yüzde 18, Apa Barajı'nda yüzde 7, Çavuşcugöl Depolaması'nda yüzde 8, İvriz Barajı'nda yüzde 45, Bağbaşı Barajı'nda yüzde 10, Altınapa Barajı'nda yüzde 65 olarak gözlemlenmiştir." diye konuştu.

Alp, Türkiye'nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Konya Ovası'nın nisan ve mayıs aylarında son 20 yılın en iyi yağışını aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son 2 ayda yağışlarla depolama tesislerinin aktif hacmi yüzde 2,5-3 artmıştır. İlkbaharın başından itibaren alınan yağışlar ovada zamanla olumlu sonuçlar vermeye başlayacak. Son aylarda gelen yağışlarla çiftçilerimizin yüzü gülmüş ve barajlarımızdaki doluluk oranında artış olmaya başlamıştır. Sulamada, içme suyu ve enerji üretiminde en verimli şekilde halkımıza hizmet edilmektedir. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkıyoruz. Çiftçilerimizle ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız. Su kullanımı konusunda daha bilinçli olmalıyız. Suyumuzu efektif ve tasarruflu kullanmalıyız. Daha az su ihtiyacı olan ürünleri tercih ederek aynı zamanda da ürün verimliliğini artırmalıyız. Sulamada modernizasyonu artırarak modern sulamayı yaygınlaştırarak sürdürülebilir su yönetimi sağlanacaktır. Unutmayın su varsa, hayat var."

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