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Konya, Karaman, Niğde, Aksaray için buzlanma ve don uyarısı

19.01.2021 09:14 | Son Güncelleme:
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Konya, Karaman, Niğde, Aksaray için buzlanma ve don uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da, buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

- Buzlanma ile zirai don bekleniyor

Hava sıcaklıklarının bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği belirtildi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesiyle bölgede kuvvetli buzlanma ve don öngörülüyor.

Ulaşımda görülebilecek aksamaların yanında, zirai faaliyetlerde bulunan üreticilerin buzlanma ile dona karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı.

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