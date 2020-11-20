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Konya merkezli 12 ilde FETÖ'nün TSK kripto yapılanmasına operasyon

KONYA HABERLERİ  | 20.11.2020 12:05 | Son Güncelleme

Aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 9'u muvazzaf 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 ilde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 13 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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