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Konya merkezli 14 ilde dolandırıcılık çetesi çökertildi: 33 tutuklama

İHA İHA
13.03.2024 14:07
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Konya merkezli 14 ilde kendilerini kamu görevlisi, banka veya sigorta şirketi çalışanı gibi tanıtarak 30 kişiyi yaklaşık 3 milyon 400 bin TL dolandırdıkları iddia edilen 41 şüpheli gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 33’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya’nın Akşehir İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında kendilerini kamu görevlisi veya banka, sigorta şirketi, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık suçuna karışan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, Konya merkezli 14 ilde 30 kişiyi yaklaşık 3 milyon 400 bin TL dolandıran 43 şüpheli tespit edildi. Şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda Konya Asayiş Şube Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Konya merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, suçta kullanılmış çok sayıda cep telefonu, sim kartı, bilgisayar, mağdur şahıslara ait kişisel verilerin bulunduğu dijital veri ve dokümanlara, şüpheli şahısların ikamet adreslerinden çıkan 50 bin dolar ve 28 bin TL nakit paraya mahkeme kararı ile el konuldu. Şüpheli şahıslar, ele geçen suç unsuru materyal ve dijital veriler ile birlikte emniyetteki işlemlerinin ardından Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 41 şüpheliden 33 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyon çerçevesinde firari olan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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