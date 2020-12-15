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Konya merkezli 9 ilde FETÖ'nün "mahrem imamları"na yönelik ankesörlü telefon operasyonu

KONYA HABERLERİ  | 15.12.2020 11:04 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve "mahrem imam" oldukları ileri sürülen 15 şüpheliden 11'i yakalandı

Konya merkezli 9 ilde, FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan ve "mahrem imam" oldukları öne sürülen 15 zanlıdan 11'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen, 4'ü kamu çalışanı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 11'i yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, terör örgütünün mahrem imamlarından olduğu belirtildi.

Adreslerinde bulunamayan 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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