Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı

Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ankesörlü hattan ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 5 muvazzaf askere yönelik operasyon başlatıldı.

Konya merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.



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