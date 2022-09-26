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Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı

26.09.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı

Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ankesörlü hattan ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 5 muvazzaf askere yönelik operasyon başlatıldı.

Konya merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı Konya

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