Konya merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 5 muvazzaf asker serbest bırakıldı

Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 muvazzaf asker adli kontrol şartıyla serbest salıverildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle arandığı tespit edilen 5 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüpheliler, 26 Eylül'de Konya merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.



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