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Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı

23.02.2021 10:04 | Son Güncelleme:
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Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı

Konya merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılamasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 12 şüpheli ile örgütün TSK'ya yerleştirdiği iddiasıyla 3 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Konya merkezli 10 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 12'si gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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