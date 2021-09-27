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Konya merkezli kaçak sigara operasyonunda 9 gözaltı

27.09.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya merkezli kaçak sigara operasyonunda 9 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, yürütülen çalışma ve fiziki takibin ardından Konya, Eskişehir, Manisa, Adıyaman ve Malatya'da kaçakçılara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda, 348 kilogram nargile tütünü, 13 kilogram nargile tütünü aroması, 4 bin doldurulmuş sigara, 123 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 900 sahte etiket ve ambalaj, 1 ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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