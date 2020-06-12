YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 21 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Konya merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 21 zanlıdan 3'ü tutuklandı

KONYA HABERLERİ  | 12.06.2020 11:16 | Son Güncelleme

Konya merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 21 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Konya merkezli 2 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesi ile Antalya'da, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmak, imal etmek, nakletmek ve satmak" suçları kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Konya ve Antalya'da 28 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 21 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile silah imalathanesi olarak kullandıkları iş yerlerindeki aramada, 39 av tüfeği, 16 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 14 tabanca şarjörü, 1 av tüfeği şarjörü, 26 sikke, 2 delici ve kesici alet, 1 kandil, 2 taş obje, 22 cep telefonu, 21 SIM kart, av tüfeğine ait çok sayıda muhtelif parça ve malzemeler ile değişik çaplarda 226 mermi ve fişek ele geçirildi.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şüphelilerden 15'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 6'sı adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ş.A, T.A. ve K.T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Y, A.O.Y. ve E.F.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020 yılının en popüler telefonları 2020 yılının en popüler telefonları
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Hakkari Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Hakkari Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Bakan Dönmez: "55 öğrencimiz daha Akkuyu'da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı"

Bakan Dönmez: "55 öğrencimiz daha Akkuyu'da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı"

Ordu’ya Avrupa’dan kalite etiket ödülü

Ordu’ya Avrupa’dan kalite etiket ödülü

Op. Dr. Ahmet Dilber: "Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor"

Op. Dr. Ahmet Dilber: "Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor"

Eve giren yılanı itfaiye çıkarttı

Eve giren yılanı itfaiye çıkarttı

Konya Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
03:33
Sabah
05:20
Öğle
12:55
İkindi
16:48
Akşam
20:20
Yatsı
21:59

Konya Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Cadde Eczanesi
Karatay
Mavi Eczanesi
Karatay
Akdemir Eczanesi
Selcuklu
Birlik Eczanesi
Selcuklu
Eren Eczanesi
Selcuklu
Esra Yavuz Eczanesi
Selcuklu
Sarı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ereğli’de uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Ereğli’de uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.