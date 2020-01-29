YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Konya merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı

KONYA HABERLERİ  | 29.01.2020 18:04 | Son Güncelleme

Konya merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Konya merkezli 2 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 357 sikke ile tarihi eser niteliğindeki 503 obje ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçeleri ile Adana'da, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen 15 adrese düzenlenen operasyonda, 357 sikke ile takı, kolye, bilezik, mühür ve küpelerden oluşan tarihi eser niteliğinde 503 obje, 3 dedektör, silah ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonda, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçunu işledikleri iddiasıyla 11 zanlı yakalandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana Gözaltı Konya tarihi eser kaçakçılığı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Balıkesir’e sualtı müzesi

Balıkesir’e sualtı müzesi

Müftü Çelebi için veda yemeği

Müftü Çelebi için veda yemeği

Konya Namaz Vakitleri 29 Ocak Çarşamba

İmsak
06:27
Sabah
07:50
Öğle
13:08
İkindi
15:52
Akşam
18:16
Yatsı
19:34

Konya Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Çarşamba

Altay Eczanesi
Karatay
Elif Sevde Eczanesi
Karatay
İplikçi Eczanesi
Karatay
Nenehatun Eczanesi
Karatay
Akıncılar Eczanesi
Selcuklu
Saraybosna Eczanesi
Selcuklu
Sena Yılmaz Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya’da yaban hayvanları için kar üzerine yem bırakıldı

Konya’da yaban hayvanları için kar üzerine yem bırakıldı

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Başkan Altay, Karayolları Camisi’nde vatandaşlarla buluştu

Başkan Altay, Karayolları Camisi’nde vatandaşlarla buluştu

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

Kulu’da 8 Bin 73 Öğrenci Karnelerini Aldı

Kulu’da 8 Bin 73 Öğrenci Karnelerini Aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.