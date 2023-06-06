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Konya Ovası'nda hububatta sarı pas hastalığı görülüyor

06.06.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'nin tahıl ambarı" olarak nitelendirilen ve nisan-mayıs aylarında son 20 yılın en iyi yağışını alan Konya Ovası'nda hububatta sarı pas hastalığı görülmeye başlandı.

Buğday tarlalarında ilkbahar aylarındaki sıcaklık ve yüksek nemden kaynaklanan sarı pas hastalığı, yapraklarda oluşan kabarcıklar nedeniyle bitkinin gelişmesini engelleyerek, yaprakların kurumasına neden oluyor.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, AA muhabirine, son günlerde yağışların artması, sıcak ve nemli havanın etkisiyle sarı pas hastalığının salgın yapma riskinin arttığını söyledi.

Ergin, "Yağışlı periyodun devam edeceği öngörüldüğü için çiftçilerimiz, ekiliş alanlarını kontrol etmeli. Hastalık riski olan arazilerde en yakın müdürlüklerimize müracaat edilmesi ve ürün kayıplarını engellemek için çiftçilerimizin zaman geçirmeden kimyasal mücadeleye başlamaları gerekmektedir." diye konuştu.

HASTALIK GÖRÜLMEYEN YERLERDE DE KORUMA AMAÇLI İLAÇLAMA TAVSİYESİ

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz de nisan-mayıs ayında yağışların uzun yıllar ortalamasının yaklaşık iki katı üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Kırkgöz, Konya Ovası'nda mayısta metrekareye düşen 80 milimetrenin üzerindeki yağışın hububata oldukça faydalı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Çünkü tanenin su ihtiyacını karşılayacak. Hububat alanları için çok önemli. Bu yağışlar, bazı hastalıkları da beraberinde getirebiliyor. Havaların ısınmasıyla birtakım hastalıklar görülüyor. Şu anda Konya'da yoğun olarak 'sarı pas' dediğimiz hastalık belli olmaya başladı. Özellikle hububat alanlarında çok yoğun denk geliyoruz. Bu hastalıkla ilgili çiftçilerimizin erken dönemde ilaç yapmaları tavsiye ediyoruz. Bitki, olgunlaşma dönemine girene kadar bu ilaçlama yapılabilir. Hastalık görülmeyen yerlerde de bu ilaçlamayı çiftçilerimizin koruma amaçlı yapmasını tavsiye ediyoruz. Bu dönemlerde çiftçilerimizin arazilerini daha sık kontrol etmeleri gerekiyor."

Konya Ovası'nda hububat hasadının temmuz itibarıyla başlayacağını, ilaçlama için yaklaşık 10 günlük bir süre olduğunu ifade eden Kırkgöz, bu mücadeleyle hastalığın yayılımının önüne geçilebileceğini dile getirdi.

"YAPRAKLARDA SARARMA OLUYOR"

Beyşehir ilçesindeki çiftçilerden Mehmet Arkan ise uzun yıllardır görmedikleri bahar yağışlarıyla yüzlerinin güldüğünü belirterek, "Yağışlar çok güzeldi ama bu sene sarı pas hastalığı buğday ve arpalarda görüldü." dedi.

Arkan, şunları söyledi:

İlaçlama yaptık ama geç kaldık, etkili olmadı. Yağışlar da devam ettiği için ilaç nüfuz edemedi. Bazı tarlalarımızda da ilaçlamanın etkisini gördük. Traktörle girdik ve yapraktan ilaçlama dediğimiz mücadeleyi yaptık. Yapraklarda sararma oluyor. Hastalık geçiren yerlerde bitki zayıf oluyor. Rekolteyi kısmen de olsa olumsuz etkiliyor."

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Hububat konya ovası

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