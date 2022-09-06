YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya Ovası'nda "motorlu sulama sistemi" çiftçinin işini kolaylaştırıyor

Konya Ovası'nda "motorlu sulama sistemi" çiftçinin işini kolaylaştırıyor

06.09.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemlik bitki ve hububat ekili arazilerin sulanmasında tesisatın yer değişimini ortadan kaldıran, kendinden motorlu ve alüminyum boru üzerine monte fıskiyeli sistem, iş gücü ve enerji sarfiyatında kullanıcısına avantaj sağlıyor - Karatay ilçesinde, tarlasına motorlu sulama sistemi kurduran bir çiftçinin 210 dekar arazisi, bir işçiyle kısa sürede kolaylıkla sulanabiliyor

ABDULLAH DOĞAN - Konya'da son dönemde kullanımı artan kendinden motorlu ve alüminyum boru üzerine monteli fıskiyelerle tarla sulama imkanı sağlayan sistem, çiftçinin işini kolaylaştırıyor.

Tarımda modernizasyon ve teknolojik gelişmeleri Konya'daki çiftçiler yakından takip ediyor. Sektördeki yeniliklere ayak uydurmaya çalışan Konya Ovası'ndaki üreticiler, tarla bitkileri yetiştirmede iş gücü ve enerji sarfiyatında tasarruf sağlayan sulama sistemlerini tercih ediyor.

Yemlik bitki ve hububat ekili arazilerin sulamasında kullanımı yaygınlaşan motorlu sulama sistemi, bu yeniliklerin başında geliyor.

Sulama tesisatının yer değişimini ortadan kaldıran, kendinden motorlu ve alüminyum boru üzerine monte edilen fıskiyeli sistem, iş gücü ve enerji sarfiyatında kullanıcısına avantaj sağlıyor.

- "Elektrik sarfiyatında yüzde 50'ye yakın azalma var"

Merkez Karatay ilçesi Çengilti Mahallesi'nde çiftçilik yapan 48 yaşındaki Ali Yıldız, AA muhabirine, tarlasına 3 yıl önce motorlu sulama sistemi kurdurduğunu söyledi.

İş gücünde ve enerji sarfiyatında önemli avantaj sağlayan sistemin, hibe programı ve kredi desteği kapsamında aldığını anlatan Yıldız, "Basit bir sistem ama insan gücü ve enerji sarfiyatında yüzde 70 oranında avantaj sağlıyor. Girdi masraflarımızda bu sistem sayesinde önemli oranda düşüş var. Gören çiftçiler soruyor, bilgi alıyor. Bölgede kurduranlar var." diye konuştu.

Yıldız, 210 dekar yonca ekili arazisinin bir işçiyle sulandığını belirterek, "Normal burayı 4-5 işçiyle suluyorduk. Şu anki sistemle 1 kişi suluyor. Öte yandan zamandan da tasarrufumuz var. Yağmurlama sistemiyle 8-10 gün süren sulamayı bu sistemle 5-6 günde bitiyor. Elektrik sarfiyatında yüzde 50'ye yakın azalma var. Kuyumuz 10 gün boyunca hiç durmadan çalışırken şimdi 5-6 gün çalışmış oluyor." ifadelerini kullandı.

- Çiftçinin işini kolaylaştırıyor

Tarlada çalışan işçi Ertan Kuşçuoğlu da tek başına sulama yaptığını ve hiç yorulmadan çalıştığını dile getirdi.

Yağmurlama sulama yönteminde, sulanan yerden malzemenin kuru bölgeye taşınmasının zorluğuna işaret eden Kuşçuoğlu, şunları kaydetti:

"Yağmurlamada 4-5 kişi olması lazım. Yonca tarlasında çamur içinde yürümek de zor olduğu için uzun sürüyordu. Bu sistemde kendi başıma geceli gündüzlü 4 günde sulamayı bitiriyorum. Mahsul de fazla susamıyor. Belirli aralıklarla büyük tekerlerin olduğu, 360 metre uzunluğundaki hat üzerinde 50 fıskiye var. Bu hattı, ortadaki benzinli motor ileri geri hareket ettiriyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'daki tarihi ahşap camiyi 2 ayda 81 bin kişi ziyaret ettiKonya'daki tarihi ahşap camiyi 2 ayda 81 bin kişi ziyaret etti
Denizli'de 76 kişi Büyük Birlik Partisine üye olduDenizli'de 76 kişi Büyük Birlik Partisine üye oldu
MKE Ankaragücü'nden açıklama:MKE Ankaragücü'nden açıklama:
Anahtar Kelimeler:
Çiftçi tarım ali yıldız

Konya Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
04:53
Sabah
06:17
Öğle
12:54
İkindi
16:30
Akşam
19:20
Yatsı
20:39
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Dünya peşinde! Türkiye’de çok var: Asırlardır kullanılıyor

Dünya peşinde! Türkiye’de çok var: Asırlardır kullanılıyor

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.