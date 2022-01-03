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Konya sanayisi ihracatta yeni bir rekora imza attı

03.01.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya sanayisi geçen yıl 2 milyar 997 milyon dolarlık ihracat yaptı

Konya sanayisi, 2021'de ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 37,8 artırarak 2 milyar 997 milyon dolarla tarihinin en yüksek yıllık dış satım rakamına ulaştı.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, kentin artan ihracat hacminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İhracat artışı ve dış ticaret fazlasıyla Konya'nın, ülke ekonomisini sırtlamaya devam ettiğini kaydeden Öztürk, "Şehrimizin, tarihinin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaşmasının gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği olan, alın terini döken herkesi kutluyorum. İhracat rakamı, Konya’nın küresel bir ticaret merkezi olduğunu göstermiştir. Geçmişte olduğu gibi bugün de tüm zorlukları aşmak için Konya özel sektörü üzerine düşen her türlü sorumluluğu fedakarca yerine getirmeye devam etmektedir. İhracatını yüzde 37,8 artıran Konya, tarihinin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştı." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Konya'nın, Türkiye'nin yıllık ihracat rakamından aldığı payı yüzde 1,45'e yükselterek yıllık bazda en çok ihracat yapan iller listesinde 11. sıraya yerleştiğini belirtti.

Öte yandan Konya Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamada da üretim gücüyle Türkiye'nin lokomotif şehirleri arasında yer alan Konya'nın, tartışmasız bir ihracat şehri olduğu ifade edildi.

Kovid-19 salgını şartlarına rağmen Konya'da bu yıl içinde 3 bine yakın firmanın ihracat yaptığına dikkat çekilen açıklamada, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığı, ihracat kalemleri içinde ilk sırayı makine sektörünün aldığı, bunu otomotiv, hububat, savunma ve havacılık sanayi sektörlerinin takip ettiği bilgisi paylaşıldı.

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