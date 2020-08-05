Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Koç, bu hafta gelen hastaların muayene edileceğini, 10 Ağustos'tan itibaren de Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile randevuların başlayacağını ifade etti.

Bu hafta itibarıyla da yataklı servislerin ve yoğun bakımın taşıma işlemlerinin tamamlanacağını anlatan Koç, hastaları mağdur etmeden kademeli olarak, taşınma işlemlerini bu hafta bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastanelerinden biri olan Konya Şehir Hastanesi'ni hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "İnşallah 838 yataklı ilk etabında hizmete başlıyoruz. Yıl sonuna kadar da ikinci etabı olan 1250 yatağa tamamlanan kısmıyla hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Konya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yoğun bir dönem yaşadığını dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Eğitim Araştırma Hastanemizin Meram yerleşkesi tamamen pandemi hastanesi olarak hizmete devam edecektir. Yine orada acil hizmetleri devam edecektir. Yatak yoğunluğu açısından ve Kovid-19 dışı hastalarımızın tedavilerinin yapılması açısından şehir hastanemiz büyük bir yükü kaldıracaktır. Burada inşallah bu hafta içinde ameliyatlarımız da başlayacak. Konya Kovid-19'da yoğun bir dönem yaşıyor ama diğer acil durumlarda da vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamayacaktır. Sadece Kovid-19 dışı hastaların tedavi edildiği tek merkez olarak Konya Şehir Hastanesi hizmete devam edecektir."

Konya Şehir Hastanesinin "temiz hastane" olarak hizmet vereceğini vurgulayan Koç, Kovid-19 hastalarının şehirdeki diğer hastanelerde tedavi edildiğini belirtti.

Koç, Konya'da hastanelerde yoğunluk olduğunu ifade ederek, "Yatak ve yoğun bakım yoğunluğumuz var ama 'yer yok' diye bir şey yok. Ekibimizle devamlı irtibat halindeyim. Hiçbir hasta hiçbir hastanede 'mağdur oldu, yatırılmadı' diye bir şey duymadım. Bizzat acil servisleri gezdim." diye konuştu.