Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "81 ilimizi, 922 ilçemizi, mahalle mahalle, köy köy, 2023’e, 2053’e ve 2071’e hazırlıyor, eser siyasetinin en güzel örneklerini ortaya koymanın, bu vatana eserler bırakmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi. Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarlarıyla geçen 18 yıl boyunca ülkeye çağ atlatan vizyon projelere yenilerini eklemek için Konya’da bulunduklarını söyledi. Konya'da önemli projelere imza attıklarını ve yapımı süren projelerde de hızla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Kurum, "Bugün toplu açılışını gerçekleştirdiğimiz 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' kapsamında yapılan en büyük projelerden biri olan Konya Şehir Hastanemiz, Sarayönü'nde inşa ettiğimiz bin 682 yeni konutumuz, camilerimiz, dükkanlarımız hayırlı olsun. Yine, ülkemizin ticaretine, ekonomisine büyük katkı sağlayacak yeni lojistik merkezimiz, yüksek hızlı tren garı alt geçidimiz ve yeni yol, köprü, kavşak yatırımlarımız, şehrimiz için, Konyalı hemşerilerimiz için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

- "Bu vatana eserler bırakmanın heyecanını yaşıyoruz" Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye için gayretle çalıştıklarını vurgulayarak, "81 ilimizi, 922 ilçemizi, mahalle mahalle, köy köy, 2023'e, 2053'e ve 2071'e hazırlıyor, eser siyasetinin en güzel örneklerini ortaya koymanın, bu vatana eserler bırakmanın heyecanını yaşıyoruz. 'Güçlü Türkiye olmanın yolu güçlü şehirlerden geçer' diyoruz. Yerel seçimler öncesi milletimizle paylaştığınız, 11 maddelik şehircilik manifestosu en önemli hareket noktamız oldu, bizlere mihmandar oldu. Bu noktadan hareketle, şehirlerimizi millet bahçeleri, sosyal konut, kentsel dönüşüm projeleriyle, tarihi kent merkezleri ve sanayi alanlarımızın ihyasıyla örnek şehirler haline getiriyoruz." diye konuştu. Konya’yı, tüm sokaklarına ve caddelerine sinmiş Selçuklu geleneğini, Osmanlı mührünü koruyarak marka şehir haline getirmek için çalıştıklarına değinen Kurum, kentte yapılan ve yapımı süren projelere ilişkin bilgi verdi. Projelerin hem şehir hem de ülke için hayırlı olmasını dileyen Kurum, şunları kaydetti: