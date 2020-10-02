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Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni (1)

KONYA HABERLERİ  | 02.10.2020 15:58 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "81 ilimizi, 922 ilçemizi, mahalle mahalle, köy köy, 2023’e, 2053’e ve 2071’e hazırlıyor, eser siyasetinin en güzel örneklerini ortaya koymanın, bu vatana eserler bırakmanın heyecanını yaşıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "81 ilimizi, 922 ilçemizi, mahalle mahalle, köy köy, 2023’e, 2053’e ve 2071’e hazırlıyor, eser siyasetinin en güzel örneklerini ortaya koymanın, bu vatana eserler bırakmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarlarıyla geçen 18 yıl boyunca ülkeye çağ atlatan vizyon projelere yenilerini eklemek için Konya’da bulunduklarını söyledi.

Konya'da önemli projelere imza attıklarını ve yapımı süren projelerde de hızla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Kurum, "Bugün toplu açılışını gerçekleştirdiğimiz 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' kapsamında yapılan en büyük projelerden biri olan Konya Şehir Hastanemiz, Sarayönü'nde inşa ettiğimiz bin 682 yeni konutumuz, camilerimiz, dükkanlarımız hayırlı olsun. Yine, ülkemizin ticaretine, ekonomisine büyük katkı sağlayacak yeni lojistik merkezimiz, yüksek hızlı tren garı alt geçidimiz ve yeni yol, köprü, kavşak yatırımlarımız, şehrimiz için, Konyalı hemşerilerimiz için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

- "Bu vatana eserler bırakmanın heyecanını yaşıyoruz"

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye için gayretle çalıştıklarını vurgulayarak, "81 ilimizi, 922 ilçemizi, mahalle mahalle, köy köy, 2023'e, 2053'e ve 2071'e hazırlıyor, eser siyasetinin en güzel örneklerini ortaya koymanın, bu vatana eserler bırakmanın heyecanını yaşıyoruz. 'Güçlü Türkiye olmanın yolu güçlü şehirlerden geçer' diyoruz. Yerel seçimler öncesi milletimizle paylaştığınız, 11 maddelik şehircilik manifestosu en önemli hareket noktamız oldu, bizlere mihmandar oldu. Bu noktadan hareketle, şehirlerimizi millet bahçeleri, sosyal konut, kentsel dönüşüm projeleriyle, tarihi kent merkezleri ve sanayi alanlarımızın ihyasıyla örnek şehirler haline getiriyoruz." diye konuştu.

Konya’yı, tüm sokaklarına ve caddelerine sinmiş Selçuklu geleneğini, Osmanlı mührünü koruyarak marka şehir haline getirmek için çalıştıklarına değinen Kurum, kentte yapılan ve yapımı süren projelere ilişkin bilgi verdi.

Projelerin hem şehir hem de ülke için hayırlı olmasını dileyen Kurum, şunları kaydetti:

"Bu şehrin aziz insanları, hiçbir zaman rüzgarın önüne düşmüş kuru yapraklar gibi savrulmamıştır. Bin yıllık ulu çınarlar gibi hep liderinin yanı başında dimdik durmuştur. İşte bu Konya'nın Recep Tayyip Erdoğan sevdası bambaşkadır. Her zaman olduğu gibi bugün de Konya'mıza, yeni sağlık, ulaşım ve şehircilik projeleriyle geldiniz, müjdeler verdiniz. Konya'ya tarihi bir gün yaşattınız. Ben bu şehrin bir evladı olarak Konya'nın hep yanında olan zat-ı alinize şükranlarımı arz ediyorum. Bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

- "Şehir hastaneleri ülkemiz için çok stratejik ve hayati öneme sahip"

Konya Şehir Hastanesi yapımını üstlenen YDA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan da şehir hastanelerinin Türkiye'nin sağlık sektöründe bir reform niteliği taşıdığını söyledi.

Arslan, Konya Şehir Hastanesinin hem bölge hem de ülke için önemli olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Kamunun tecrübesiyle özel sektörün finansman ve dinamizm kabiliyetini buluşturan, Kamu-Özel İşbirliği Modeli sayesinde ülkemiz çok daha nitelikli sağlık altyapısına kavuştu. Şehir hastaneleri ülkemiz için çok stratejik ve hayati öneme sahip. Özellikle de tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadelemize şehir hastanelerimizin ne kadar büyük katkı sağladığına hep birlikte şahitlik etmekteyiz."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya’ya teşrifleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti, projelerin il ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

(Sürecek)

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