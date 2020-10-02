Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni (3)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44'ü, yoğun bakımlarımızın yüzde 65'i dolu. Sağlığa yapılan yatırımlar, güçlü altyapımız ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımız sayesinde, salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkin yürüttüğümüze inanıyorum." dedi.

Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, sağlık sistemi güçlü olan bir ülkenin geleceğinin de teminat altında olduğunu söyledi.

Yapılan yatırımla sağlık zincirine bir halka daha eklediklerini anlatan Koca, "Bugün ülkemizin gıpta edilen sağlık sisteminin arkasında, sizin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) 'en büyük hayalim' diye tarif edip hedef gösterdiğiniz şehir hastanelerimizden ve memleketim Konya'da inşa edilen şehir hastanemizin açılışına teşrifleriniz için başta zat-ı alinize, haklı gurur ve mutluluğumuza iştirak eden hemşerilerim ve misafirlerimize şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde sağlıkta da Türkiye'nin çağ atladığı bir dönemin yaşandığına işaret eden Koca, Konya Şehir Hastanesi'nin, şehir hastaneleri zincirinin 16'ncı halkası olarak halkın hizmetine sunulduğunu vurguladı.