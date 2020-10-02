YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni (3)

Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni (3)

KONYA HABERLERİ  | 02.10.2020 16:24 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44'ü, yoğun bakımlarımızın yüzde 65'i dolu. Sağlığa yapılan yatırımlar, güçlü altyapımız ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımız sayesinde, salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkin yürüttüğümüze inanıyorum" - "Gördük ki alınan tedbirlerle hasta sayılarımız kısa sürede azalıyor. Bu da gösteriyor ki salgının üstesinden gelmek bizim elimizde. Bunu milletçe hep birlikte mücadele vererek başarabiliriz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44'ü, yoğun bakımlarımızın yüzde 65'i dolu. Sağlığa yapılan yatırımlar, güçlü altyapımız ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımız sayesinde, salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkin yürüttüğümüze inanıyorum." dedi.

Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, sağlık sistemi güçlü olan bir ülkenin geleceğinin de teminat altında olduğunu söyledi.

Yapılan yatırımla sağlık zincirine bir halka daha eklediklerini anlatan Koca, "Bugün ülkemizin gıpta edilen sağlık sisteminin arkasında, sizin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) 'en büyük hayalim' diye tarif edip hedef gösterdiğiniz şehir hastanelerimizden ve memleketim Konya'da inşa edilen şehir hastanemizin açılışına teşrifleriniz için başta zat-ı alinize, haklı gurur ve mutluluğumuza iştirak eden hemşerilerim ve misafirlerimize şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde sağlıkta da Türkiye'nin çağ atladığı bir dönemin yaşandığına işaret eden Koca, Konya Şehir Hastanesi'nin, şehir hastaneleri zincirinin 16'ncı halkası olarak halkın hizmetine sunulduğunu vurguladı.

Koca, hastanenin Anadolu'nun merkezinde sağlık hizmetinin, eğitiminin ve araştırmalarının önemli bir merkezi olacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Konya ve civarına yönelik olarak önemli bir ihtiyaca cevap vermesini beklediğimiz 421 bin metrekare kapalı alana sahip 1250 yataklı hastanemiz, yüksek teknolojiyle donatılmış 49 ameliyathane, 240 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecektir. Aynı anda 334 poliklinikte hasta muayene edilebilecektir. Şehir hastanemizin devreye girmesiyle diğer hastanemiz pandemiye ayrılmış ve şehrimizde hızlı bir rahatlama olmuştur."

- "Hasta sayılarımız kısa sürede azalıyor"

Salgın nedeniyle ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerin yükünün kısmen arttığına dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"Yitirmekten korktuğumuz ağır hasta sayılarımız zaman zaman artıyor. Bütün bunlar, gerekli kaynak ve altyapıların yanında, titiz bir bakım, kesintisiz bir hizmet gerektiriyor. Bu yükü omuzlamış yetkin sağlık personelimizle iftihar ediyorum. Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz ay içinde başta Ankara ve Konya olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde hasta sayılarında önemli artışlar oldu. Son bir aydır Anadolu’muzun çeşitli illerinde bölge değerlendirmeleri yaptık. Bütün sağlık teşkilatımız özveriyle uğraş verip bu gidişi durdurmayı başardı. Gördük ki alınan tedbirlerle hasta sayılarımız kısa sürede azalıyor. Bu da gösteriyor ki salgının üstesinden gelmek bizim elimizde. Bunu milletçe hep birlikte mücadele vererek başarabiliriz. Her bir vatandaşımız tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı verdi, vermeye de devam etmeli."

- "Şu anda şehrimizde yatak doluluk oranımız yüzde 46"

Koca, ülke genelinde yoğun bir uğraş verdiklerini, giderek artırdıklarını, filyasyon ekiplerinin sahada olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık. Son bir ayda oluşturduğumuz, doktor ekipleri evlere giderek hasta takibi yapıyor. Konya'da hasta sayısı son 3 hafta içinde yarıdan fazla azaldı. Bunu, hastanelerimizdeki yoğunluğun azalışından da anlamak mümkündür. Şu anda şehrimizde yatak doluluk oranımız yüzde 46, yoğun bakım yataklarımızın doluluk oranı yüzde 69, ventilatör doluluk oranımız yüzde 25. Türkiye genelinde düşüşlerimiz devam ediyor. Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44'ü, yoğun bakımlarımızın yüzde 65'i dolu. Sağlığa yapılan yatırımlar, güçlü altyapımız ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımız sayesinde, salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkin yürüttüğümüze inanıyorum. "

(Bitti)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı! Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı!
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"
Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Konya Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
05:19
Sabah
06:40
Öğle
12:44
İkindi
16:03
Akşam
18:39
Yatsı
19:54

Konya Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Karalar Eczanesi
Karatay
Çeşmeli Eczanesi
Selcuklu
Mekan-I Şifa Eczanesi
Selcuklu
Nadir Eczanesi
Selcuklu
Nefes Eczanesi
Selcuklu
Palmiye Eczanesi
Selcuklu
Yılmaz Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Eski belde belediye başkanı Covid-19’a yenik düştü
Eski belde belediye başkanı Covid-19’a yenik düştü
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Esrarla yakalandı serbest kaldı
Esrarla yakalandı serbest kaldı
Büyük Karapınar Platformu kuruldu
Büyük Karapınar Platformu kuruldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.