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Konya Şeker patates üretimini 10 yılda üçe katladı

KONYA HABERLERİ  | 28.01.2020 20:24 | Son Güncelleme

Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Tesisi bu sene üreticinin 83 bin 669 ton sözleşmeli patates üretmesini sağladı - PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk: - "Patates üreticisinin cebine 102 milyon 301 bin lira girdi. Her yeni tarımsal sanayi tesisi, üretici için ekonomik olarak üretebileceği bir ürün ve ilave gelir imkanıdır"

Konya Şekerin tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik ilk yatırımlarından olan Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Tesisinin, bu sene üreticisinin 83 bin 669 ton sözleşmeli patates üretmesini sağladığı bildirildi.

Konya Şekerden yapılan yazılı açıklamada, patates için bu sezon üreticiye yapılması planlanan 102 milyon 301 bin 83 liralık ödemenin, yarın üreticinin hesabına yatırılacak 7,6 milyon lirayla tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya'daki patates üretiminin 10 yılda üçe katlandığı bilgisini verdi.

Böylece üreticinin cebine 102 milyon 301 bin lira girdiğine işaret eden Konuk, şunları kaydetti:

"Her yeni tarımsal sanayi tesisi, üretici için ekonomik olarak üretebileceği bir ürün ve ilave gelir imkanıdır. Çünkü, kurulan her tesis alımını yaptığı her ürün gurubu için bölgede bir piyasanın oluşmasını sağlar. Seydibey Tesislerinin inşasına başladığımızda Konya'daki patates üretimi 220 bin ton civarındaydı, 2018 yılı rakamlarına göre 611 bin tonu geçti. 10 sene öncesine göre üretim artışı 3 katına yaklaştı. Üretimdeki artışın nedeni tohum üretimi ve üreticinin tarım arzusudur. Tohumunu da artık kendisi üreten bölgemizde patates tarımının önü daha da açıktır."

Konya Şekerin dünyanın en büyük 5 gıda devi arasında yer almayı hedeflediğini dile getiren Konuk, Konya'nın bu potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Konuk, "Eksiğimiz 5-10 yıl öncesine kadar üretileni işleyecek, üretimi teşvik edecek, üreticiyi üretmeye sevk edecek üst yapı yetersizliğiydi. Yani tarımsal ürünü işleyecek sanayi tesisleri. Onlar da hızla tamamlanıyor. TÜİK verilerine göre en çok patates üretilen ikinci il haline gelen Konya'da 2018 yılında 611 bin 957 ton olarak gerçekleşirken, ülkemizde birinci sırada yer alan Niğde'de 732 bin 188 ton patates üretildi." dedi.

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