Konya Şeker sözleşmeli pancar ekimi yaptırdığı çiftçilere avans dağıtacak

İSTANBUL (AA) - Konya Şeker, sözleşmeli pancar ekimi yaptırdığı çiftçilere 7 Aralık Salı günü 55 milyon 532 bin lira avans dağıtılacağını duyurdu.

Konya Şeker'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Türkiye'nin gıda güvenliğinin riske girmemesi, sofradaki azığın daha da artması için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Sektörün lokomotif kuruluşunun Konya Şeker olduğunun bilinciyle hareket ederek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde hassas bir şekilde çalışarak çiftçinin üretimini sorunsuz devam ettirebilmesi ve hak ettiği kazancı elde edebilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Erkoyuncu, "Üreticilerimiz açısından çok hareketli geçen bir tarım sezonunun ardından önümüzdeki yıl çiftçimizin tarlasına tohumu attığı andan ürününü hasat ettiği güne kadar geçen sürede ihtiyaçları ve tüm giderleri anlamında daha güvenli bir alan açmak için çalışacağız. Bütün planlamalarımızı bu doğrultuda yaptık. Pancar, patates, ayçiçeği, mısır, buğday başta olmak üzere alımını yaptığımız ürünlerde regülasyon görevimizi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Üretimi hiçbir şart ve durumda desteksiz bırakmayacaklarını dile getiren Erkoyuncu, şunları kaydetti:

"Devletimizin çiftçilerimize yönelik uygulamakta olduğu desteklerin önemini de biliyoruz, bütün bu alanlarda sektördeki diğer paydaşlarımızla birlikte hareket ederek, sürdürülebilir gıda arzı ve güvenliğinin birinci şart olduğu bir dönemde, en başta ülkemizin stratejik tarım ürünü olan pancar alım fiyatı olmak üzere üreticinin tarlasından kaldırdığı tüm ürünlerde alın terinin hakkını sonuna kadar alacağı en iyi taban fiyatın oluşması için gerekli girişimleri ilgili platformlarda yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz."

Erkoyuncu ayrıca üreticilerin hesabına aktarılacak olan avansların çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi. ​​​​​​​

