Konya Şeker, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hastalarını ağırladı

İSTANBUL (AA) - Konya Şeker, farkındalık etkinlikleri çerçevesinde Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) tedavi gören hastaları konuk etti.

Konya Şeker açıklamasına göre, Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastalar ile Konya Şeker katılımcıları, farkındalıkların toplumun vazgeçilmezleri olduğunu ve hayatın birliktelikle güzelleşeceğini göstermek maksadıyla Konya Şeker’de düzenlenen yemekle bir araya geldi.

Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Murat Akın, Anadolu Birlik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Harun Reşat Ersöz, Konya Şeker Genel Müdürü Kemal Ateş ve diğer ilgililerin hazır bulunduğu programa TRSM Sorumlu Hekimi Uz. Dr. Münir Karaaslan, Sorumlu Hemşire Cennet Gezer, Beyhekim TRSM çalışanları ve hastalar katıldı.

Açıklamada, etkinlikte konuşmasına yer verilen Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Murat Akın, Konya Şeker’in sosyal sorumluluklarının farkında olan bir kurum olduğunu, bu çerçevede böyle bir programı hazırlamaktan oldukça mutlu olduklarını ifade etti.

TRSM Sorumlu Hekimi Uz. Dr. Münir Karaaslan ise kendilerini Konya Şeker’in ağırlamasının hastalar açısından çok önemli olduğunu belirterek, Konya Şeker yetkililerine teşekkür etti. Karaaslan ayrıca Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin tanıtıp faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Program sırasında sosyal sorumluluk anlayışı ile tüm katılımcılar renkli konuşmalarla hoşça vakit geçirdi. Duygulu anlara sahne olan programın sonunda, Karaaslan ve Sorumlu Hemşire Gezer, Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı Akın’a bir hediye takdim etti.

