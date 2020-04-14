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Konya Şeker üreticilere koruyucu sağlık seti dağıttı

KONYA HABERLERİ  | 14.04.2020 13:42 | Son Güncelleme

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı Türkiye’nin ulusal mücadelesi etkin bir şekilde sürerken, Konya Şeker de dar günde üreticinin yanında olmayı sürdürüyor.

Konya Şeker üreticilere koruyucu sağlık seti dağıttı

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı Türkiye’nin ulusal mücadelesi etkin bir şekilde sürerken, Konya Şeker de dar günde üreticinin yanında olmayı sürdürüyor. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’un talimatıyla çiftçilere maske, sabun, dezenfektan ve içecekten oluşan paket dağıtılıyor.
Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı Türkiye’nin ulusal mücadelesine önemli katkılar sunan Konya Şeker, ürettiği etil alkolde indirime giderek milli bir irade gösterdi ve karaborsanın panzehiri vazifesi gördü. Bu konuda devletin ve milletin övgüsünü alan Konya Şeker, Milli Dayanışma Kampanyasına katılımda da en ön sıralarda oldu. Milli Dayanışma Kampanyasına, Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk 3 maaşını bağışlayarak, Türkiye’nin üreten gücü Konya Şeker ise 1 milyon lira nakdi olarak destek verdi. Başkan Konuk bu zor dönemde yeni bir talimat daha vererek, üreticilere desteğini sürdürdü. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’un talimatıyla Konya Şeker, çiftçilere maske, sabun, kendi ürettiği dezenfektan ve içeceklerden oluşan paket dağıttı. Üreticiler destekten dolayı Başkan Recep Konuk’a ve Konya Şeker’e teşekkür etti. Başkan Recep Konuk ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dar günde Konya Şeker üreticisinin yanında, koruyucu sağlık setimiz ile içecek grubumuz üreticilerimiz ve ailelerine ulaştı. İçten tebessümleri her şeye değer" dedi.

Konya Şeker üreticilere koruyucu sağlık seti dağıttı

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