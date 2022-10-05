Konya Şeker'den 149 milyon 808 bin TL pancar söküm avansı

İSTANBUL (AA) - Konya Şeker'in üretici ortaklarına 149 milyon 808 bin TL pancar söküm avans ödemesi yapacağı bildirildi.

Konya Şeker'den üretici ortaklarına avans ödenmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "2022-2023 kampanya dönemimizde pancar ekimi yapan üreticilerimize söküm avansı ödemesi yapılacaktır. Toplam avans bedeli 149 milyon 808 bin liradır. Ödeme 6 Ekim 2022 Perşembe günü saat 17.00 itibarıyla yapılacaktır. Kamuoyumuzun bilgisine sunar, bütün üreticilerimize işlerinde kolaylıklar dileriz." denildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu ise, "Biliyorum ki tarlanın işi bugünlerde çok yoğun, yaklaşık 8 aydır çiftçilerimiz şeker pancarını üretmek için mücadele ettiler ve şimdi de hasat vakti. Öncelikle ürettikleri ürünün hepsinin yüzünü güldürmesini, avans ödememizle bu kampanya döneminde de üretim devam ederken çiftçi ortaklarımıza bol kazançlı, bol bereketli, gönüllerini razı edecek bir hasat diliyorum. Ödemesini yapacağımız avansımız hepsine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

