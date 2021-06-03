Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün 81 ilimizde ve Konya'da, 5 metreye kadar mesafeleri ölçebilen 3 boyutlu yazılımla, hava kirliliğine neden olan noktaları anlık tespit ediyoruz, ona göre harekete geçiyoruz. Türkiye'de kirletici vasfı yüksek olan 300'den fazla sanayi tesisinin 686 bacasını ekiplerimiz sürekli takip ediyor." dedi.

Kurum, Mevlana Kent Meydanı'nda düzenlenen "Konya Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana Bölgesi Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" programında, Çevre Haftası'nda yeni çevre projeleriyle, yeşil yatırımlarla geldikleri Konya'da çok özel bir günü yaşadıklarını söyledi.

Çevreye saygılı şehirler hedefiyle Türkiye'nin her tarafında gerçekleştirdikleri yeşil yatırımların bir yenisini daha Konya'da başlattıklarını dile getiren Kurum, "Konya Tarihi Kent Merkezi Hava Kalitesi İyileştirme Projesi'nin 1. Etabı için 'Ya Allah Bismillah' diyoruz. Konya'mızın çehresini değiştirecek, güzelliğine güzellik katacak tüm bu projelerimiz, Konya'mız için, kıymetli hemşerilerimiz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.