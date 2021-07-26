Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,512, en yüksek 3 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,5123,000

Ekmeklik diğer buğday2,4122,751

Ekmeklik beyaz sert buğday2,6062,858

Düşük vasıflı buğdaylar2,4012,865

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,3772,483

Mısır2,3502,406Yulaf2,3272,331BAKLİYATLAR

Fasulye6,5686,568



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