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Konya Ticaret Borsası

26.07.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,512 ila 3 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,512, en yüksek 3 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,5123,000
Ekmeklik diğer buğday2,4122,751
Ekmeklik beyaz sert buğday2,6062,858
Düşük vasıflı buğdaylar2,4012,865
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,3772,483
Mısır2,3502,406Yulaf2,3272,331BAKLİYATLAR

Fasulye6,5686,568

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Akşam
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Konya Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazartesi

Cankurtaran Eczanesi
Karatay
Sağlam Eczanesi
Karatay
Aksoy Eczanesi
Selcuklu
Çeşmeli Eczanesi
Selcuklu
Demirci Eczanesi
Selcuklu
Melek Eczanesi
Selcuklu
Özkan Eczanesi
Selcuklu
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