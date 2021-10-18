Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,003 lira, en yüksek 3,216 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday3,0033,216

Ekmeklik diğer buğday2,8613,021

Ekmeklik beyaz sert buğday3,0923,253

Düşük vasıflı buğdaylar2,8673,182

Makarnalık buğday3,2763,276

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,5312,600

Yulaf2,4762,476

Mısır2,3512,877BAKLİYATLAR

Fasulye6,6677,957



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