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Konya Ticaret Borsası

18.10.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 3,003 ila 3,216 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,003 lira, en yüksek 3,216 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday3,0033,216
Ekmeklik diğer buğday2,8613,021
Ekmeklik beyaz sert buğday3,0923,253
Düşük vasıflı buğdaylar2,8673,182
Makarnalık buğday3,2763,276
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,5312,600
Yulaf2,4762,476
Mısır2,3512,877BAKLİYATLAR

Fasulye6,6677,957

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Konya Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazartesi

Yakut Eczanesi
Karatay
Kaptan Eczanesi
Selcuklu
Martı Eczanesi
Selcuklu
Saygılı Eczanesi
Selcuklu
Toruk Eczanesi
Selcuklu
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