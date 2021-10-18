Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,003 lira, en yüksek 3,216 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday3,0033,216
Ekmeklik diğer buğday2,8613,021
Ekmeklik beyaz sert buğday3,0923,253
Düşük vasıflı buğdaylar2,8673,182
Makarnalık buğday3,2763,276
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar2,5312,600
Yulaf2,4762,476
Mısır2,3512,877BAKLİYATLAR
Fasulye6,6677,957
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