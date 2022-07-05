Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 5,503-7,193 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday7,2517,401

Ekmeklik kırmızı sert buğday5,5037,193

Beyaz diğer ekmeklik buğday6,6017,152

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar5,1136,213

Mısır5,4006,054Fasulye19,75622,135



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