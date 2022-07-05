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Konya Ticaret Borsası

05.07.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 5,503-7,193 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday7,2517,401
Ekmeklik kırmızı sert buğday5,5037,193
Beyaz diğer ekmeklik buğday6,6017,152
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar5,1136,213
Mısır5,4006,054Fasulye19,75622,135

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konya ticaret borsası

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